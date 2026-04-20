台中市議會又停電了！電梯中斷險無人受困、議事廳兩度跳停

台中市議會議事廳兩度跳電，螢幕漆黑、冷氣也跳停。（記者黃旭磊攝）

首次上稿 04-20 10:19

更新時間 04-20 11:04

台中市議會今天（20日）進行第4屆定期會教育文化業務質詢，議會大樓從上午9時半許，兩度跳電使用大樓緊急電力支應，這是繼4月15日中午停電後，5天內兩度跳停電，台電強調是「用戶內部故障」。

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今天上午9時30分、9時50分許，台中市議會兩度跳停電，民進黨台中市議員張芬郁、謝家宜正在質詢教育局長蔣偉民，台中女中外牆翻修施工，18間教室暫時移除冷氣室外機，連日高溫讓學生叫苦連天，張芬郁稱，她跟謝家宜是第4屆議會「唯二」中女中校友，學妹沒冷氣吹，學姊抱不平，沒想到連議會都停電，冷氣也跳停。

台中女中因外牆修繕拆除冷氣室外機，造成部分教室悶熱如蒸籠，民進黨台中市議員陳雅惠表示，校舍工程不能以犧牲學生健康與受教權為代價，要求教育局立即盤點受影響範圍，儘速提出降溫、調課及補救方案，確保學生學習環境。

台電表示，因自動化開關無顯示故障訊號，研判係用戶內部故障，機電人員已確認覆電，立即派人員前往協助查處。

5天前，4月15日中午，台中市議會因西屯區惠中路變電箱遭車輛撞擊，導致周邊約300戶停電，議會大樓也受影響，全棟停電約30-50分鐘。

台中市議會兩度跳電，辦公室陷入漆黑。（記者黃旭磊攝） （記者黃旭磊攝）

台中市議會跳電，電梯啟用緊急備用電力。（記者黃旭磊攝）（記者黃旭磊攝）

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