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    首頁 > 生活

    汛期將至高雄市完成防汛整備 智慧水利監測及時應變

    2026/04/20 10:20 記者陳文嬋／高雄報導
    水利局加強區域排水、中小排水及雨水下水道易淤積段清疏作業。（記者陳文嬋攝）

    水利局加強區域排水、中小排水及雨水下水道易淤積段清疏作業。（記者陳文嬋攝）

    汛期將至，本周四起將迎來另一波春雨，高雄市已完成99處截流抽水站整備、佈設148部移動式抽水機，並排空26座滯洪池，搭配智慧水利監測及時應變，全面提升防洪能力，確保民眾生命財產安全。

    根據氣象署資料，22日周三前暖陽照、23日周四起春雨淋，鋒面逐漸通過，雨勢漸增，24日周五、25日周六鋒面通過，華南雲雨區接續影響，雨勢變大，26日 （周日） 東北季風減弱，降雨趨緩，中南部山區午後零星陣雨，提醒民眾留意。

    高雄市水利局已完成1806處水利建造物檢查，涵蓋區域排水、抽水站、水門及滯洪池等設施，所有需立即改善案件均已完成修復，確保防汛設施正常運作，並針對區域排水、中小排水及雨水下水道易淤積段，已完成逾4.5萬公尺清疏作業。

    在防汛量能方面，完成99處截流抽水站、148部移動式抽水機整備，並排空26座滯洪池，並測試運作正常，並備妥沙包、防汛擋板等應變資源，搭配設備操作人員隨時待命。

    此外，水利局透過智慧水利監測系統，即時監看雨量、河川、區域排水、雨水下水道水位及滯洪池滯洪率等資訊，結合低漥地區淹水感知通報機制，即時掌握水情變化。

    水利局表示，汛期將至，呼籲民眾留意天氣資訊，提前做好防汛準備，防汛團隊將持續加強巡檢與監測作業，共同降低強降雨淹水風險。

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