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    首頁 > 生活

    從柴米油鹽到人生陪伴 苗栗《我的天才老媽》音樂會5/9日登場

    2026/04/20 10:06 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣立國樂團5月9日晚 於苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳舉行「我的天才老媽」母親節音樂會，圖為該樂團之前演出照片。（苗縣府文觀局提供）

    苗栗縣立國樂團5月9日晚 於苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳舉行「我的天才老媽」母親節音樂會，圖為該樂團之前演出照片。（苗縣府文觀局提供）

    為慶祝母親節，苗栗縣立國樂團5月9日晚7點30分於苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳舉行「我的天才老媽」母親節音樂會，演出內容描繪母親在家庭中無所不能的形象，從柴米油鹽的細膩照料，到人生關鍵時刻的堅定支持，展現母親角色的堅韌與溫暖。

    苗縣府文化觀光局指出，這場音樂會由樂團指揮黎俊平領軍，攜手優樂合唱團與苗栗市客家兒童合唱團共同演出，透過國樂與合唱的細膩交織，打造層次豐富且情感飽滿的音樂篇章。音樂會以「我的天才老媽」為核心概念，從日常生活出發，描繪母親在家庭中無所不能的形象。

    內容特別選取媽媽年代的經典流行歌曲，經重新編曲與國樂器獨特音色的詮釋，賦予熟悉旋律嶄新的生命。透過跨世代的音樂語彙，不僅喚起觀眾對成長記憶與親情連結的深刻共鳴，也讓不同年齡層的觀眾能在音樂中找到共感與感動。整場演出融合懷舊與創新，營造出如同家庭記憶般溫暖且動人的音樂氛圍，猶如一場獻給母親的音樂派對。

    這次演出採售票入場，票價為200、100元，於OPENTIX售票系統購票，誠摯邀請民眾共同走入音樂廳，在溫馨動人的旋律中歡度母親節。相關訊息可上文觀局官網「藝文資訊/演藝活動」查詢。

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