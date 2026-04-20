善的循環！8旬拾荒老嫗獲贈紅包 轉捐嘉惠更多人

年輕人送給拾荒老嫗的紙箱內藏著紅包。（楊石旭提供）

嘉義縣朴子市一位沿街拾荒的80歲阿婆，日前有位年輕人送她一堆紙箱，還偷偷包了一個3000元紅包給她。但這份好意，卻讓阿婆輾轉反側睡不著，又找不到這位年輕人送回，於是拿著紅包找上文化里長楊石旭請其代為轉送有需要的人，由楊石旭購買手工菜包、饅頭一份一份送到獨居老人與弱勢家庭手中。

楊石旭指出，昨天下午服務處來了一位80歲的阿婆。平常在街上，總能看到她推著手推車、默默撿回收的身影，一走就是好幾條街，風吹日曬從不喊苦。阿婆坐下說了一件放在心裡兩天的事，指其有天在青田寺「觀音媽廟」附近，一家機車行的年輕人不只送她一堆紙箱，還偷偷包了一個3000元紅包給她。但這份好意，卻讓她整整兩個晚上睡不著覺。

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阿婆說「這錢我不能拿......」，這兩天，但一直繞回去那間店找人，想把紅包還回去，卻怎麼樣都找不到那位年輕人。最後，她只好把紅包帶來服務處，拜託里長伯幫忙轉送出去，只為了讓自己心裡，能夠踏實一點。

楊石旭指出，剛好里內鄭小姐人在國外，家人代領市公所賑災款2000元。里長伯決定把這份心意，加上阿婆的3000元，湊成5000元，全部拿去向里內「阿芬手工菜包」購買手工菜包、饅頭送給獨居老人與弱勢家庭。

楊石旭說，認識阿婆超過10年，不管是物資還是幫助，她幾乎從不接受，總是笑笑說：「我還能做，撿回收就好。」她把撿回收，當成運動、當成生活，也活出了自己的尊嚴。哪一天在朴子的街頭，又看到她推著車的背影，那不只是辛苦，那是一種讓人敬佩的堅持與骨氣。

8旬拾荒老嫗獲贈紅包轉捐嘉惠更多人。（楊石旭提供）

8旬拾荒老嫗獲贈紅包轉捐，溫暖獨居老人的胃。（楊石旭提供）

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