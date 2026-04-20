全球最小龍蝦！嘉大與海大合作發現 研究成果登國際SCI期刊

嘉大生物資源學系副教授張素菁與海大海洋生物研究所教授陳天任合作，成功發現目前全球已知最小的龍蝦-極小擬海螯蝦（Nephropsis perexigua）。（嘉大提供）

嘉義大學生物資源學系副教授張素菁與台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳天任，透過國際合作採集自大西洋加勒比海瓜地洛普島附近海域，成功發現目前全球已知體型最小的龍蝦新種，並命名為「極小擬海螯蝦（Nephropsis perexigua）」，研究成果已發表於國際SCI期刊《Journal of Crustacean Biology》，並獲得該期刊的專題報導。

一般龍蝦成熟個體的頭胸甲長通常為數公分，甚至數十公分以上，而此次發現的新種體型極小，抱卵個體的頭胸甲長不超過1.2公分，大幅刷新龍蝦的最小已知體型紀錄。

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嘉大與海大研究團隊指出，該物種棲息水深約400至800公尺，屬典型深海環境，即使是在過去已有採集紀錄的海域，仍可能潛藏大量尚未被正確認識的物種。

該研究分析標本是透過國際合作採集自大西洋加勒比海瓜地洛普島附近海域，這些個體最初被誤認為是已知物種「棘刺擬海螯蝦（Nephropsis aculeata）」的幼體。

然而，嘉大與海大研究團隊進一步觀察發現，部分個體已抱卵，顯示其體型雖然微小，實際上已達性成熟；透過細部形態比較與DNA條碼分析後，一致支持這些標本為一獨立新種研究。

該類群與近似種不僅具有明顯遺傳差異，形態鑑別特徵亦包括腹部表面光滑、缺乏棘刺或刻紋，以及第三胸足基部具4–5枚向後延伸的齒，凸顯過去部分被視為「幼體」的標本，實際上可能隱藏尚未被辨識的物種。

張素菁表示，極小擬海螯蝦與棘刺擬海螯蝦兩物種地理與深度分布重疊，因而過去被誤認為是同一種；極小擬海螯蝦腹部光滑，棘刺擬海螯蝦則較為粗糙，腹部光滑與否可立即辨識此兩種龍蝦物種。從此研究中，不僅有助於釐清物種真實身分，也能進一步理解生物演化歷程與生態系運作機制。

該研究亦同步更新擬海螯蝦屬（Nephropsis）的全球物種檢索表，為後續分類鑑定與生物多樣性研究奠定重要基礎。

極小擬海螯蝦常被誤認為是另一種大西洋物種-棘刺擬海螯蝦（Nephropsis aculeata）。（嘉大提供）

極小擬海螯蝦（上圖）腹部光滑，棘刺擬海螯蝦（下圖）則較為粗糙，腹部光滑與否可立即辨識此兩種龍蝦物種。（嘉大提供）

此研究成果刊登於國際SCI期刊《Journal of Crustacean Biology》並獲得專題報導。（嘉大提供）

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