氣溫回升 南改場籲簇葉病、草螟蛾防治

農改場呼籲加強田間葉蟬類昆蟲防治。（台南農改場提供）

天氣回溫，田間開始出現葉蟬蹤跡，近年落花生產區常見「簇葉病」，植物菌質體就是該媒介昆蟲傳播；另外，採收前後，果莢也會遭草螟蛾危害，台南區農業改良場呼籲防治。

台南農改場提醒，落花生田區偶可見到葉片變小、節間縮短、分枝增多如掃帚狀的「不正常」植株，若於開花期發病，花器甚至會葉片化，呈現如未開花的情形，植株通常較為矮小，且因無法正常開花及光合作用能力下降，導致果莢無法正常發育或產量減少。

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該類病株在田間多呈不規則零星分布，為近年時常可見的「落花生簇葉病」，其病原為植物菌質體，農友應提高警覺。

農改場表示，植物菌質體主要經由葉蟬等媒介昆蟲傳播，不會透過土壤、風雨、種子、枝條摩擦或機械修剪等方式感染，因此防治媒介昆蟲、即時拔除病株及清除雜草，是目前防治落花生簇葉病的關鍵作法。

在目前尚無藥劑可直接防治植物菌質體的情況下，只能透過降低媒介昆蟲族群密度、拔除病株杜絕感染源，並清除田間及周邊雜草以減少葉蟬棲息環境，才能有效降低病害發生風險。

落花生採收期前後，田間偶可見果莢表面出現細小蛀孔，不僅影響外觀，也可能增加病害感染風險，進而影響產量與品質，此類情形多為草螟蛾危害所致，危害時期，幼蟲多已潛藏於土壤中，建議選用系統性蛾類藥劑進行防治，並以花期後至結莢期作為預防施藥的關鍵時機。

農改場呼籲注意防治田間草螟蛾危害。（台南農改場提供）

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