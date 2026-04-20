玉山塔塔加自行車挑戰賽4/25登場 用路人注意騎士安全

崇越盃玉山塔塔加自行車挑戰賽，終點位於塔塔加。（記者張協昇攝）

崇越盃玉山塔塔加自行車挑戰賽，4月25日（星期六）上午6時30分起至中午1時止，將在台16線及台21線部分路段舉行，公路局呼籲用路人行經活動路線時，配合活動人員指揮，注意慢行並禮讓自行車騎士，共同維護行車及活動安全。

公路局中區養護工程分局信義工務段表示，此項自行車挑戰賽，活動路線使用省道台16線16.2K至19K水里至苗圃路段，以及台21線76K及144.385k頂崁至塔塔加路段，全長71 公里。

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此外，2026阿里山雲端路跑活動，4月26日（星期日）凌晨4時30分至中午1時，也將在台18線舉行，約1500人報名參加，從台18線阿里山國家森林遊樂區外停車廣場起跑後往南投方向，於台18線108.5k處塔塔加停車場前原路折返，請用路人行經活動路線時，配合活動人員指揮注意慢行並禮讓跑友。

公路局也呼籲用路人多利用公路局智慧化省道即時交通資訊系統或收聽警察廣播電台，以及注意沿線電子資訊看板（CMS）內容，充分掌握最新路況與訊息。

台21線是全台最美的自行車挑戰路線之一，此為「永不放棄-塔塔加探索新中橫」自行車賽比賽情形。（圖由台灣自由車運動協會提供）

崇越盃玉山塔塔加自行車挑戰賽路線圖。（圖由公路局提供）

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