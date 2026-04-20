新北YouBike串聯通勤綠廊 指定站點借車抽好禮

新北市串聯河濱自行車道周邊33處YouBike站點，打造通勤綠廊，圖為八里左岸婚紗廣場。（圖由新北市交通局提供）

6月3日為世界自行車日，新北市政府推出YouBike騎乘抽獎活動，5月12日起至6月7日，只要在淡水、八里地區指定20處YouBike站點借車，完成跨站還車，或同站騎乘超過5分鐘，即可參加抽獎，有機會獲得造型悠遊卡等好禮，活動範圍涵蓋八里中庄市場、八里福朋喜來登酒店、淡水漁人碼頭及淡海輕軌沙崙站等熱門景點。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市YouBike公共自行車成為市民日常生活重要運具；根據統計，今年1至3月新北市YouBike每日租借量達13至14萬人次，較去年同期成長約3成。明天（21日）將新增樹林區「台鐵樹林車站（後站停車）」、新莊區「五權一五工三路口」及板橋區「中華電信板橋雲端資料中心」3站YouBike租賃站，全市站點總數已達1538站。

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吳政諺說明，新北市自行車道長度699公里，未來將朝2050年917公里目標邁進，透過跨局處合作，串聯河濱自行車道周邊33處YouBike站點，規劃超過1000種騎乘路徑，並延伸串接台北與桃園，打造完整的通勤綠廊系統。民眾只要使用電子票證或TPASS基北北桃都會通定期票，可享有前30分鐘免費優惠，搭配公共自行車傷害險，通勤、通學或休閒騎乘更安心便利。

交通局指出，淡江大橋即將於5月12日通車，未來將與關渡大橋串聯，形成淡水與八里的環狀自行車路線，打造全台少見的海景水岸通勤路線，讓兩地生活圈更加緊密。

此外，南段通勤綠廊同步升級，未來可從捷運三鶯線鶯歌車站出發，走訪新北美術館及三鶯之心，於鶯歌國民運動中心租借YouBike，一路騎行至桃園大溪河濱公園，輕鬆完成一趟結合文化、運動與綠生活的微旅行。

民眾未來可從捷運三鶯線鶯歌車站租借YouBike，走訪新北美術館及三鶯之心。（圖由新北市交通局提供）

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