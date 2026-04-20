颱風不怕沒菜吃 冷凍蔬菜突破技術保留營養和口感

急速冷凍技術突破，讓冷凍蔬菜保留風味及營養。（農糧署南區分署提供）

每次颱風來襲，民眾總擔心菜價高漲，沒有蔬菜吃，農糧署南區分署表示，現在已突破技術，讓蔬菜在加工後能鎖住採收時的精華，不僅維持如生鮮食材般的翠綠色澤與清脆口感，更能完整保留維生素與微量元素，讓營養價值不流失，建議民眾平時準備冷凍蔬菜備用，就不怕颱風沒菜吃。

農糧署南區分署指出，現在的急速冷凍技術能讓蔬菜在極短時間內快速通過最大冰晶生成區，避免蔬菜組織結構受到破壞，因此蔬菜在加工後能鎖住採收時的精華，不僅能維持翠綠色澤與清脆口感，更能完整保留維生素與微量元素，讓營養價值不流失，因此使用冷凍蔬菜不需預先退冰，可根據需求精確取用，有效減少食材浪費並提升廚房作業效率，免洗、免切，不用解凍直接烹煮，快速汆燙或直接料理熱炒，符合現代人的飲食節奏，快速又方便，讓美食輕鬆上桌。

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農糧署南區分署強調，目前國產冷凍蔬菜以毛豆、菠菜及青花菜為最大宗，並且延伸至各式蔬菜，來確保消費者一年四季皆能享用營養均衡且高品質的在地食材，讓毛豆經自然解凍後即可直接食用，青花菜與菠菜直接進行快速汆燙或熱炒，即可品嚐，方便又健康。

冷凍毛豆在解凍後就能直接食用。（記者葉永騫攝）

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