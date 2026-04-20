週三前穩定偏熱！週四鋒面報到 全台由北而南變天

今水氣偏少，各地大致為晴時多雲天氣，白天偏暖偏熱，穩定天氣持續到週三。（資料照）

今（20日）水氣偏少，各地大致為晴時多雲天氣，午後山區偶有短暫陣雨，白天偏暖偏熱，穩定天氣持續到週三（22日）；週四（23日）起鋒面接近，隨後東北季風增強，各地天氣也會由北至南陸續轉趨不穩定，有短暫陣雨或雷雨機會。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天氣穩定，白天偏暖偏熱，早晚則相對舒適，各地高溫約28至32度，低溫約20至25度，整體天氣較穩定，白天偏暖偏熱，早晚則相對舒適。

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週二、週三整體天氣型態仍與今日類似，各地大致維持晴時多雲，迎風面的東部、恆春半島及午後山區有局部短暫陣雨機會。氣溫方面，白天感受依舊偏暖悶熱，早晚則較為舒適，日夜溫差仍大，早出晚歸請適時調整衣物。

週四白天起鋒面將由北往南通過台灣，隨後東北季風增強，各地天氣也會由北至南陸續轉趨不穩定，鋒面通過期間，容易有局部對流發展，並可能伴隨瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風等現象。

受降雨及東北季風影響，各地氣溫將下滑，中北部至東部轉涼感受會較為明顯，預測中北部至東部高溫約23至25度，南部高溫約26至29度，低溫約19至22度。

預估週六鋒面系統將減弱遠離，台灣附近轉受東北季風影響為主，各地氣溫仍偏涼，天氣為陰時多雲，仍有局部短暫陣雨機會，但整體降雨強度將較前一天減弱。週日則隨東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。

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