花蓮國際疊石藝術季開跑 國際藝術家齊聚七星潭

花蓮太平洋國際疊石藝術季5月將在七星潭熱鬧展開，來自台灣各地好手參與疊石創作大賽，共同挑戰地心引力的視覺盛宴。（縣府觀光處提供）

花蓮太平洋國際疊石藝術季5月將在七星潭熱鬧展開，縣府今年邀請來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家，加上台灣在地疊石好手，即日起展開極限平衡挑戰，觀光處指出，本次藝術創作將持續至4月下旬，國際藝術家創作期間至25日，台灣玩家級參與者至27日，最終成果將於5月1日在七星潭藍天廣場正式開幕。

縣府觀光處指出，疊石藝術季邀請多位國、內外藝術家運用在地石頭、漂流木展開創作，將海岸轉化為戶外美術館，來自全台15組脫穎而出的疊石職人，也在太平洋的浪聲與光影之中展開疊石創作大賽；另外，也舉行疊石季攝影賽，邀請民眾運用個人與眾不同的視角，擷取作品與山海景致交織的限定畫面。

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觀光處指出，本次比賽以「無痕創作」為核心精神，參賽者須運用現地礫石、漂流木與海洋廢棄物等素材進行創作，作品直徑需達2公尺以上，並須承受海風與潮汐的自然考驗，這不僅是一場技藝的競逐，更是一場與土地共生的藝術實踐，在變動之中尋找恆定，在自然之中體現秩序。

處長余明勳說，本次賽事總獎金高達32萬元，金石獎最高獎金為8萬元，並將於4月28日至29日開放網路人氣票選，而5月1日也將迎來藝術季盛大開幕，從市集、展演到親子體驗，讓七星潭成為一座與自然共創的藝術舞台。邀請國內外貴賓蒞臨花蓮七星潭藍天廣場，在礫石交疊的瞬間，共同感受花蓮剛柔並濟的生命能量與美學厚度。

花蓮太平洋國際疊石藝術季5月將在七星潭熱鬧展開，來自台灣各地好手參與疊石創作大賽，共同挑戰地心引力的視覺盛宴。（縣府觀光處提供）

花蓮太平洋國際疊石藝術季5月將在七星潭熱鬧展開，縣府今年邀請來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家加上台灣在花蓮七星潭創作。（縣府觀光處提供）

花蓮太平洋國際疊石藝術季5月將在七星潭熱鬧展開，縣府今年邀請來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家加上台灣在花蓮七星潭創作。（縣府觀光處提供）

花蓮太平洋國際疊石藝術季5月將在七星潭熱鬧展開，縣府今年邀請來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家加上台灣在花蓮七星潭創作。（縣府觀光處提供）

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