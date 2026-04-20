台中交通局將停車場藝術化 其中一座更規劃夜間「阿凡達樹步道」

市府交通局將惠安停車場美化，還打造成夜間阿凡達步道。（記者蘇金鳳攝）

讓停車場不再冰冷，台中市政府交通局已完成「大益立體停車場」與「惠安停車場」翻新。其中位於7期的惠安停車場，由雕塑家余燈銓、余敏慈打造主題「夢想啟程」公共藝術，與鄰近的台中國家歌劇院相互輝映，搭配造型活潑的汽車外觀繳費亭，並規劃夜間「阿凡達樹步道」，成為拍照打卡的新亮點。

市府持續推動停車場更新升級政策，提升公共停車設施品質。以擁有40年歷史的台中公園地下停車場為例，透過翻新工程導入AI智慧管理技術並結合在地文化元素，打造「舊城綠町故事館」，榮獲公共工程金質獎及國家卓越建設獎等多項肯定。

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交通局延續既有成功經驗，此次將翻新模式擴大應用至大益與惠安停車場。惠安停車場透過公共藝術「夢想啟程」，以少年與寵物互動象徵探索與陪伴，結合空間設計，讓停車場不僅具備功能性，也成為具有情感與美感的城市場域。

交通局長葉昭甫表示，惠安停車場鄰近國家歌劇院，民眾可在停車同時感受光影、線條與色彩所營造的藝術氛圍。繳費亭也跳脫傳統設計，以鮮明色彩與汽車造型呈現，兼具實用與趣味性，提升整體空間辨識度與親和力。

台中市停車管理處長周志遠表示，大益立體停車場提供156席車位，重新規劃標誌標線與號誌系統，導入車位偵測智慧停車設備，並優化人行動線，設置植栽綠牆、節能燈具與自動滴灌系統。惠安停車場則採無柵欄設計，導入車牌辨識系統，車輛進出免停等，有效提升通行效率，並規劃夜間「阿凡達樹步道」，營造特色光環境。

中市推動公有路外停車場翻新，大益立體停車場內裝與外牆同步更新。（市府提供）

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