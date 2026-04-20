為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今高溫飆36度！ 吳德榮曝本週鋒面報到 恐有雷擊瞬間強降雨

    2026/04/20 09:35 即時新聞／綜合報導
    吳德榮指出，今晨4時紅外線色調強化雲圖（左）顯示，東南部有鬆散雲層；4時雷達回波合成圖（中）顯示，雲層伴隨零星降水回波；4時累積雨量圖（右）顯示，花東有零星降雨。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮指出，今晨4時紅外線色調強化雲圖（左）顯示，東南部有鬆散雲層；4時雷達回波合成圖（中）顯示，雲層伴隨零星降水回波；4時累積雨量圖（右）顯示，花東有零星降雨。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今天（20日）早晚天氣稍涼，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天炎熱如「盛夏」，全台最高氣溫達36度；本週中後期鋒面接近，週六（25日）降雨範圍擴大，應慎防雷擊、瞬間強降雨。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（19日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（21日）兩天受鋒後乾空氣影響。今天各地晴朗，白天「熱如盛夏」，全台最高氣溫達36度，日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率；明天各地晴時多雲，北台灣氣溫微降、白天仍偏熱，東半部偶有局部短暫雨的機率。

    最新模式模擬顯示，週三（22日）至週四（23日）上午水氣略增，各地仍晴時多雲，白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮說，週四下午起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率；週五（24日）鋒面南下，由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六仍受鋒面影響，降雨範圍擴大，各地有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。週五、週六氣溫下降，北台灣轉涼。

    最新模式模擬顯示，下週日、週一（26、27日）鋒面遠離，天氣好轉，氣溫回升；下週二（28日）南方水氣漸增，中南部山區午後有局部陣雨；下週三（29日）另一鋒面接近，天氣再轉變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播