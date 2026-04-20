今高溫飆36度！ 吳德榮曝本週鋒面報到 恐有雷擊瞬間強降雨

吳德榮指出，今晨4時紅外線色調強化雲圖（左）顯示，東南部有鬆散雲層；4時雷達回波合成圖（中）顯示，雲層伴隨零星降水回波；4時累積雨量圖（右）顯示，花東有零星降雨。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（20日）早晚天氣稍涼，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天炎熱如「盛夏」，全台最高氣溫達36度；本週中後期鋒面接近，週六（25日）降雨範圍擴大，應慎防雷擊、瞬間強降雨。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（19日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（21日）兩天受鋒後乾空氣影響。今天各地晴朗，白天「熱如盛夏」，全台最高氣溫達36度，日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率；明天各地晴時多雲，北台灣氣溫微降、白天仍偏熱，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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最新模式模擬顯示，週三（22日）至週四（23日）上午水氣略增，各地仍晴時多雲，白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，週四下午起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率；週五（24日）鋒面南下，由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六仍受鋒面影響，降雨範圍擴大，各地有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。週五、週六氣溫下降，北台灣轉涼。

最新模式模擬顯示，下週日、週一（26、27日）鋒面遠離，天氣好轉，氣溫回升；下週二（28日）南方水氣漸增，中南部山區午後有局部陣雨；下週三（29日）另一鋒面接近，天氣再轉變。

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