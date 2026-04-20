手刀預備！端午節連續假期台金機票今上午九點開賣

端午節連續假期台金機票四月二十日上午九點開賣，預計提供3萬7052個座位數。（讀者提供）

金門縣政府提醒，端午節空中運輸台、金管制航線今天（20日）上午9點起開放訂位；預計提供416架次、3萬7052個座位數，籲請有需要旅客注意訂位時間。

縣府指出，今年端午連假自6月19日至21日共3天。交通部民航局規劃6月18日至6月22日是航空疏運期，共計5天。縣府已請民航局要求航空公司注意訂位狀況，後續視需求適時增班。

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縣府指出，在5天的航空疏運期中，尖峰時段是指6月18日至20日台灣本島出發往離島方向、6月20日至22日離島出發回台灣本島方向，這段期間機票都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。

縣府提醒，民航局已公告「退票費用分級制」自5月1日勞動節連假開始實施，所以端午節連假同樣適用，將針對旅客3個退票階段，酌收上限為票價10%至30%不等的手續費。

縣府表示，退票費用分級是指旅客如購買上述加註使用限制的機票，航空公司將依航班起飛日分為「前7日以上」、「前1日至6日」及「當日」航班起飛前等3個階段，分別收取最高票面價10%、20%、30%的退票手續費，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處辦理退票。

端午節連續假期台金機票四月二十日上午九點開賣。（金門縣政府提供）

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