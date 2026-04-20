垃圾變凶器！松鼠遭悶死 居民心痛問「誰殺的？」

雲林古坑華南社區心痛在社區粉專上PO文，籲請大家不要再亂丟垃圾。（擷圖自土地零距離臉書粉專）

世界地球日（4月22日）前夕，雲林古坑鄉華南山區傳出令人心痛的憾事，一隻松鼠的頭被零食包裝袋套住活活悶死陳屍在路旁，華山社區沉痛在社區粉專「土地零距離」PO文，指社區豐富生態及環境是居民多年用心維護，請大家不要再亂丟垃圾，成為野生動物的殺手及大自然無法承受的痛。

華南社區督導賴雅玫表示，上週有村民在社區活動中心附近縣道149線路旁，發現一隻死掉的松鼠頭上還套著一個零食包裝袋，推測是松鼠可能好奇或覓食，鑽進包裝袋弄不掉遭活生生悶死，氣憤的拍照傳給她。

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賴雅玫說，這幾年社區與華南國小協力，致力社區生態保護及發展食農教育，成功帶動地方產業，外漂村民回鄉、都市人移居，華南成為全國金牌農村，也吸引許多人上山，卻也帶來許多垃圾。

賴雅玫指出，位在華南國小對面去年啟用的食農教育園區，視野佳可俯瞰雲嘉美景，許多人慕名造訪野餐、賞夜景，人走後留下各種垃圾，從薯條盒、手搖飲空杯、餅乾袋，到煙火盒、紙餐盒、塑膠袋、廚餘及雞骨頭都有，社區民眾天天都在撿垃圾。

賴雅玫說，松鼠被垃圾活活悶死的畫面，令她無法忘懷，不斷湧出「這到底是誰殺的？」疑問，決定透過粉專PO文讓大家喚起大家重視，隨手丟棄垃圾的「方便」，卻成了野生動物的致命陷阱，她強調，社區打造的公共區域就是要讓大家來，但來享受自然，帶走美好的回憶，也請把垃圾帶走。

古坑華南社區食農教育園區視野佳，啟用後吸引許多遊客前往。（記者黃淑莉攝）

古坑華南社區食農教育園區視野佳，啟用後吸引許多遊客前往。（賴雅玫提供）

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