景美國小勇奪台灣學校午餐大賽冠軍 展現創意食魚教育

台北市景美國小團隊拿下冠軍、永續食魚、食育教學、國小評審獎共4個大獎。（圖由大享食育協會提供）

「2026第九屆台灣學校午餐大賽」，由大享食育協會主辦，今年以「年年午海味」為主題，推廣校園午餐運用台灣水產品，讓學生從日常飲食認識在地漁產與永續食魚觀念。來自全國9縣市、共12支隊伍晉級決賽，最終由台北市景美國小以結合台灣水產與食育理念的創意菜單勇奪冠軍，成為最大贏家。

景美國小營養師劉佩瑄與廚師邱宏峻組隊，以「奶韻魷魚飯、避風蒜浪鬼頭刀、海味蝦仁豆腐羹」等菜色獲評審青睞，一舉拿下冠軍、永續食魚獎、食育教學卓越獎及國小學生評審獎4項大獎，作品展現料理技術，也結合食育理念與台灣水產特色，兼具教育意義與實務推廣價值，除獲得10萬元獎金，未來也將赴日本進行校園午餐與食育交流。

請繼續往下閱讀...

亞軍則由台南市後壁國小獲得，團隊強調永續漁業與在地當季食材運用，呈現對環境與資源的尊重；台中市潔達有限公司則拿下季軍，以創新料理手法詮釋台灣水產，展現不同風貌。評審指出，今年參賽作品在食材運用與教育連結上更成熟，顯示食魚教育逐步在校園扎根。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，透過競賽鼓勵第一線營養師與廚師發揮創意，並結合食魚教育，讓學生從餐桌開始認識台灣水產，培養健康與永續的飲食觀念。

遠從日本來台的營養教師白井秀子將國際評審獎頒給澎湖縣馬公國小，對於選手善用當地食材且做出令人驚喜的料理，留下深刻印象；韓國首爾市華園中學營養教師金正美則欣賞新北市愛欣食品公司料理中辣味與其他菜色和諧搭配，使用蛤蜊新鮮食材並且擺盤顏色豐富，能夠提升小朋友的食欲。

今年賽事首度與農業部漁業署合作，並設立「永續食魚獎」，也納入學生觀點，選出國小與國中學生擔任評審，高雄市中山國小學生鄭楀叡認為，景美國小料理食材多元、風味具特色，最能代表「年年午海味」精神；嘉義市玉山國中學生楊婷婷則頒給新北市愛欣食品公司，肯定菜色滋味很棒，鹹味剛剛好。此外，宜蘭南澳高中因作品具商品化潛力，獲便利商店商品化獎，未來有機會上架販售。

評審程安琪表示，參賽隊伍在有限資源下仍能兼顧營養、美味與安全，展現高度專業，也鼓勵持續落實食材利用、減少浪費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法