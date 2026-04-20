微縮世界變教室 偏鄉孩子用玩樂環遊世界

元大幸福日帶偏鄉學童遊小人國。（元大文教基金會提供）

兒童節的快樂還沒結束，一群孩子開心到尖叫！元大金控暨元大文教基金會近日舉辦「元大幸福日」，邀請苗栗縣海寶、鯉魚及清安三所小學，近80位偏鄉學童前往小人國主題樂園，展開一場充滿驚喜的「微縮文化學校」一日冒險，每個孩子都收到專屬「幸福大禮包」，裡面有新衣、新褲和新鞋，讓孩子們開心直說：「這是最棒的兒童節禮物！」

一走進園區，孩子們立刻被各式各樣的迷你世界吸引，看到熟悉的地標變成小小一座，忍不住睜大眼睛觀察，還興奮地拉著同學分享：「這個我在課本看過！」在導覽人員與元大志工的陪伴下，孩子們一邊探索、一邊學習，從台灣走向世界，認識不同國家的文化特色，像是在玩樂中環遊世界。

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元大文教基金會表示，今年以「環境教育」為主題，透過小人國精緻的微縮建築，讓孩子用眼睛看、用心感受，把原本在書本裡的知識，變成真實又有趣的體驗。孩子們在園區裡跑跳、觀察與討論，不只學到新知識，也慢慢培養對世界的好奇心與尊重不同文化的態度。

孩子們期待專屬打造的「幸福大禮包」，每個人都拿到新衣服、新褲子和新鞋子，開心地試穿、彼此展示，有人還笑說：「我要穿去上學給同學看！」簡單的一份禮物，卻讓孩子們感受到滿滿的被重視與關愛。

基金會表示，元大幸福日自2012年舉辦以來，已邁入第15年，累計舉辦近60場活動，動員近2500位志工，送出超過9000份幸福大禮包，今年也有超過40位志工全程陪伴孩子們，一起玩、一起學，讓這一天充滿笑聲與溫暖。

基金會指出，希望透過這樣的活動，讓孩子們不只擁有一份禮物，更帶走一段難忘的回憶與勇氣，未來能帶著這份溫暖，勇敢追夢，探索更大的世界。

元大幸福日帶偏鄉學童遊小人國。（元大文教基金會提供）

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