用影像說地方故事 美濃影展初選26部入圍

「第二屆美濃影展」初選入圍名單出爐，計有26部作品企劃腳本獲評審青睞。（美濃博士學人協會提供）

「第二屆美濃影展」初選入圍名單出爐，計有26部作品企劃腳本獲評審青睞，5月2日將舉辦影展共創工作坊，12月5日公開放映及頒獎典禮。

台灣地區美濃博士學人協會去年首次舉辦「美濃映象微短片」競賽，獲得熱烈回響，今年擴大為「美濃影展」，除國、高中、大專組，並新增社會組，賽程仍分初選（企劃、腳本）、決選（入選者獲補助拍片並交件）二階段進行，今年共吸引全國35所校系、47個專業團隊報名，企劃創作範圍涵蓋紀錄、報導、新媒體、影像詩、前衛實驗、劇情及動畫片。

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評審團指出，入圍作品展現極強的「地方感知力」，並以極其創意上的觀察，賦予象徵性的符碼作為影片詮釋的視角，尤其社會組的參與，讓本屆作品在「敘事美學」上有顯著跨越，題材偏向紀錄型，極大的反應對真實現象探討的確切性，相較於過往純粹素人、較為片段式的影像紀錄，專業人員引進更精準的敘事節奏、細膩的光影處理及更具批判性的觀察視角，不僅提升影展觀賞性，更迫使地方影像從「自我陶醉」轉向「專業對話」。

美濃博士學人協會秘書長古錦松表示，社會組參賽作品不避諱談論美濃農村的破敗、環境衝突，甚至是客家文化在現代化過程中的尷尬位置，這種他者視角與在地情感的碰撞，讓美濃形象變得更加立體且真實，也讓影展具備向外輸出的論述高度。

「第二屆美濃影展」初選入圍名單如下：國中組－正興國中、高雄餐旅附中張薰方、黃子瑜《美濃探險記》；美濃國中楊宥楨、鍾宇真、鍾順鎰《作業之外：我們在永安庄追逐伯公的日子》；美濃國中蕭哲昱《田埂上的光》；明正國中蔡承家《美濃．圓》；龍肚國中朱哲成、李葦婷、李子芳、陳雨欣、吳鈺雯、劉馨云《大家藝起來舞動》；南隆國中黃敬晟《稻香濃情》。

高中組－前鎮高中郭奇恩《美濃：慢靈魂的執著》；屏榮高中蔡一平《無聲的厚度－美濃風土的微觀敘事》；屏榮高中洪瑋志《南南邊界：從屏東市到美濃的 170 釐米瞬移》；屏榮高中謝品綸《還記得這裡嗎》。

大專組－實踐動畫江宜蓁、張苡稐、李育騰、李依倫《摺疊時空的相簿：再會菸樓》；實踐動畫張臻芸、黃子柔、鄭歆霓、陳欣愉《擂茶的呼喚》；實踐動畫黃婕紋、黃靖恩、劉昱秀《你覺得蠟筆下有神麼?》；實踐動畫徐已厤：《新地調查》；實踐動畫楊智傑、程酉涪、羅元佑、唐澤鈞《傘下的菸城》；實踐動畫王苡臻、張伊瑄、劉曦蔓、李和容《美濃：黃色記憶》； 雲科大陳羿璇《初次見面，你好美濃》；中山大學張沁邦《尋水》；義守大學李翊慈、鄭煜嚴、林靖儒《從田間到餐桌－龍肚國小的食農教育之路》；文化大學李翊齊、林雨旻、陳羿方《水會記得》；實踐動畫陳雪嫩、許意玲、陳宥有、陳衛安、蔡常賢《春日花語》；實踐動畫林宥伶、謝傳恩、李宥萱《傘語》。

社會組－林中製片社張家哲、許偉哲、林雅馨《群山與阿哥》；靚靚茶頂山吳聲淼、曾佳齡、張修銘、朱福珠《茶頂山人文》；魏肇儀《行山、入林、回身》；俊晴亞涵創作工作團隊陳冠云《地景的呼吸:美濃兩章》；潘香甯《祈禱》；戲箱子多媒體黃勝楠《土地的指紋/美濃職人的手》；台灣廟廟廟林玉秀、陳宏銘《里社真官》；蹛在仙水港楊翔鋒、黃富崙《紅土上的誓言》；謝老師教學工作團隊謝兆貞《門內香火—邱添貴夥房的歲月餘溫》；好彩頭影像吳俊霖、吳過《濃烈的美好之地》。

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