竹縣培育青年就業 從媒合在學生等實習做起

新竹縣培育青年就業，從媒合在學學生等進入企業實習做起。（取自竹縣府官網）

新竹縣近年輔導大專院校2年級以上與研究所在學學生、以及「畢業1年內的社會新鮮人」，用每年3梯次舉辦「實體企業實習媒合會」，媒合青年學子提早進入業界實習。近日首梯共20家企業提供150個實習機會，吸引40名學生到場爭取，預估媒合率將有7成，順利獲得機會者7月就開始實習。

新竹縣從2023年起推動前述培育青年就業計畫，累計青年學子參與破1500人次。後續第2梯次、第3梯次的實習媒合申請，將從今天（20日）起到5月15日為止持續開放。

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縣府表示，今年首批參與企業涵蓋科技製造、智慧醫療、交通應用以及永續發展等多元產業，釋出實習機會的有：緯創資通、智邦科技、義隆電子、普優生技、邁特電子、宜特科技、中強光電、明基材料、倍智醫電、倍利科技、六福村、五崧捷運、永悅健康、信義房屋、福比公司（全家相關企業）、台灣健康網路平台、臺灣健康生態系公司、聯新國際醫院、竹北聯新運醫、環電公司以及捷亮科技等。

今年用「專題式實習」翻轉傳統實習模式；由企業拋出實際營運或面臨轉型的真實議題，學生必須採跨域團隊的形式參與解題，並於至少45天的實習期間呈現成果。#

新竹縣今年３梯次的媒合青年學子進入企業實習的媒合會，吸引２０家企業、４０名學生到場參加。（取自竹縣府官網）

新竹縣培育青年就業，從媒合在學學生等進入企業實習做起。（取自竹縣府官網）

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