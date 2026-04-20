今日南部高溫上看36度 週四開始變天！

今日東半部高溫約27至29度，西半部普遍可達30至32度，南部內陸近山區有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

中央氣象署指出，今（20日）各地大多為晴到多雲的天氣，花東地區及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，宜蘭山區及午後高屏地區、中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，清晨由於輻射冷卻影響，天氣較涼，北部及東北部低溫約18至20度，其他地區21至23度，白天在太陽加熱下氣溫將明顯上升，東半部高溫約27至29度，西半部普遍可達30至32度，南部內陸近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，外出活動請注意防曬並多補充水分，日夜溫差較大。

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空氣品質部分，北部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週二（21日）早晚天氣稍涼，日夜溫差大；迎風面水氣稍增，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。

週三（22日）環境再轉為偏東南到南風，各地大多為晴到多雲，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北、南投、宜花地區及其他山區有零星短暫陣雨。

週四（23日）至週五（24日）鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，南部地區及東半部地區亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨。週六（25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區有局部短暫陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 35 23 ~ 33 27 ~ 32 22 ~ 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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