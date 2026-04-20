買木炭大不易要「多次確認」？當年曾有縣市「柔性實名制」

民眾形容買木炭像在闖關。（民眾提供）

近來有民眾到台中部分賣場購買木炭時發現，貨架上不再隨手可得，取而代之的是需要向店員提出需求，並經過多次確認用途後才能取得，類似到銀行臨櫃辦理轉帳或匯款時，行員為阻詐得耐心關懷提問，也引發外界對「買炭流程變嚴」的討論。

有消費者表示，日前準備購買烤肉用木炭，被詢問用途再由不同人員重複確認，最後才得以取貨，實際上，部分賣場針對木炭購買的確較為謹慎，有民眾形容，比想像中繁瑣許多，更像是被溫柔盤問的購物體驗。

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不過，這類現象在實務上並非全面統一規範，警方透露，基於自殺防治社區安全網概念，由通路端配合適度關懷與詢問，希望透過第一線人員接觸，早期辨識與關懷「多問一句、多看一眼」，在某些情境下確實可能提供協助契機，並非限制民眾正常購買。

回顧台灣過去經驗，類似做法早在2012年便曾出現，當時因燒炭自殺議題受到關注，部分地方政府與衛生單位推動「木炭非開放式陳列」的柔性實名制管制措施，要求賣場將木炭移至櫃檯後方或加以遮蔽，改由店員代為取貨，並在交易過程中適度詢問與關懷。

該制度並非傳統意義上的「實名登記」，不需證件或資料建檔，而是希望讓店員成為「自殺防治守門員」，透過短暫對話觀察購買者狀態，在不侵犯隱私前提下，提供必要關懷降低衝動性風險，隨著時間推移，該項措施逐漸淡出日常，但近期民眾購買木炭時的流程變化，再度讓外界聯想到當年「柔性實名制」模式，也令人始料未及。

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