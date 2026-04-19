罕見！桃園龍潭龍元宮3天2「立筊」 神農大帝顯神威眾人稱奇

桃園市龍潭區有200年歷史的信仰中心龍潭龍元宮，主祀五穀爺（神農大帝），3天內出現2次「立筊」奇景，引發信眾與地方關注。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭區有200年歷史的信仰中心龍潭龍元宮，主祀五穀爺（神農大帝），3天內出現2次「立筊」奇景，引發信眾與地方關注。4月15日信眾向神明擲筊請示時，擲出「立筊」，4月17日信眾擲筊時再次出現「立筊」，被信眾視為極為罕見的神蹟，紛紛推測是神農大帝神威顯赫、庇佑眾生顯神蹟。

龍潭龍元宮總幹事邱子軒今（19）日表示，所謂「立筊」，是指信眾向神明擲筊請示時，筊杯落地後竟以月牙形雙角直立於地面，因其發生機率極低，在台灣傳統民俗文化中被視為神明顯靈的重要象徵。許多信眾認為，立筊代表吉祥好兆，暗示所求之事將有良好發展，或預示未來將有喜事發生。

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龍潭龍元宮主任委員林錦浪說，首次由信眾擲出立筊時，已依循傳統，使用壽金圍起、保護現場，以示對神蹟的尊重與見證。結果隔1天又有信眾擲出立筊，令在場信眾驚嘆不已，紛紛前來參拜祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

林錦浪提到，信眾接連擲出立筊，展現台灣民間信仰的深厚底蘊，龍潭龍元宮近期持續推出符合當代信仰生活需求的服務內容，以期照顧更多信眾所求，包含5月1日首次武財神聖誕呈疏文、補財庫，以及6月6日舉辦第五屆神龍鬧鎮地方慶典，迎合近年台灣民眾喜愛徒步參與遶境活動，恭請神農大帝巡庄賜福祭祀圈，未來也將持續以虔敬之心服務社會，並祈願五穀神農大帝庇佑台灣風調雨順、國泰民安，為地方帶來祥和與福氣。

桃園龍潭龍元宮接連出現罕見立筊，被信眾視為神農大帝顯靈。（記者李容萍攝）

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