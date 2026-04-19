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    首頁 > 生活

    為耗水費槓水利署 翡管局：是研議合理補償但台電拒絕議價

    2026/04/19 22:51 記者董冠怡／台北報導
    翡翠水庫支援台電發電擬加收「每度／噸水」3元的耗水補償費爭議延燒。（翡管局提供）

    翡翠水庫支援台電發電擬加收「每度／噸水」3元的耗水補償費爭議延燒。（翡管局提供）

    經濟部水利署今發新聞稿指，「耗水費」徵收機關為經濟部，強調若屬發電補償費或發電費率，應由翡翠水庫與台電協議辦理，不宜援引「水利法」第84條之1規定，作為收取依據。台北翡翠水庫管理局回應，基於監察院查核意見，並參考經濟部所定耗水補償費率，研議合理補償機制，然七度函文並多次邀請台電，對方仍拒絕議價。

    根據監察院2024年糾正案提到，翡管局將水力發電的電能出售給台電，雙方約定計費費率疑偏低，市庫收益減少，以及品質良好的翡翠水源，放水發電後即流向大海，變相造成1.5個翡翠水庫有效蓄水量流失。

    翡管局說，所謂「地方政府無權徵收耗水費」，與事實有所混淆。事實是，翡管局基於監察院查核意見，參考經濟部所訂的耗水補償費率，研擬建立合理補償機制，並針對翡水支援台電緊急水力發電涉及的水資源利用與補償，七度函文請台電正視監察院查核意見收購費率偏低，也多次邀請台電進行議價，但「迄今仍未獲具體回應」。

    水利署宣稱，「（水力）發電過程中並未消耗或減損水量，發電後的水仍可於下游供應其他用水需求」；翡管局今二度回應，翡水下游攔河堰本質上並非水庫，平時即維持高水位運作，並無足夠庫容可蓄存額外因發電所釋出的水量，因此大量放流的水多直接排入河川，最終流向大海，難以有效再利用。

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