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    首頁 > 生活

    大甲媽進雲林！張麗善、張嘉郡接駕 西螺大橋南端萬人恭迎

    2026/04/19 21:14 記者李文德／雲林報導
    大甲媽祖鑾轎隊伍今晚8點10分走西螺大橋進入雲林縣境內，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄等人晚間到西螺大橋第16拱處接駕。（記者李文德攝）

    大甲媽祖鑾轎隊伍今晚8點10分走西螺大橋進入雲林縣境內，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄等人晚間到西螺大橋第16拱處接駕。（記者李文德攝）

    為期9天8夜的大甲媽祖進香活動，今天進入第二天，晚間8點10分左右，鑾轎隊伍通過西螺大橋抵達雲林，相較於去年晚約1小時20分鐘，上萬信眾在西螺大橋雲林端迎接，場面壯觀，而今晚媽祖鑾轎將駐駕於西螺福興宮。

    大甲媽每年必從西螺大橋進入雲林，晚間駐駕西螺福興宮；今天中午過後，大橋南段周邊已有不少陣頭、信眾在此等候，現場熱鬧滾滾。

    雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄等人晚間到西螺大橋第16拱處接駕，一路上36執士隊、娘傘隊陸續通過大橋南端，8點10分左右，媽祖鑾轎通過大橋順利抵達雲林。鑾轎所到之處，上萬名隨香客站在兩排，有的雙手合十膜拜、有的拿起手機拍照留念，更有人喊著「恭迎大甲媽祖」，表達雲林鄉親對大甲媽祖的熱情。

    張麗善表示，大甲媽祖進入雲林境內遶境且來回都經雲林，信眾以虔誠心恭迎媽祖到來，沿途也有民眾擺案桌祈福，祈求媽祖保佑大家平安。

    大甲媽鑾轎今晚駐駕福興宮，預計20日零點起駕後將經二崙、虎尾、土庫、元長，預計中午從雲嘉交界的崙子大橋進入嘉義縣新港鄉，晚上駐駕奉天宮，21日上午8點在奉天宮廟前舉行祝壽大典，22日凌晨1點登轎回鑾。

    為期9天8夜的大甲媽祖進香活動，今天進入第二天，晚間8點10分左右，鑾轎隊伍通過西螺大橋抵達雲林，相較於去年晚約1小時20分鐘。（記者李文德攝）

    為期9天8夜的大甲媽祖進香活動，今天進入第二天，晚間8點10分左右，鑾轎隊伍通過西螺大橋抵達雲林，相較於去年晚約1小時20分鐘。（記者李文德攝）

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