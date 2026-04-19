紙風車劇團前進宜蘭 獻暖心驚喜為民眾慶生

台灣幻想曲中的會跳舞的里港餛飩橋段。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團本週末前進宜蘭礁溪與羅東帶來「台灣幻想曲」，其中礁溪場演出特別融入巧思，為支持劇團的民眾慶生，其他觀眾直呼是電視、手機體驗不到的感動。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」於18日、19日分別在礁溪鄉吳沙國中與羅東文化工場棚架廣場演出「台灣幻想曲」，吸引數千名親子到場觀賞。

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紙風車文教基金會執行長張敏宜今天透過新聞稿表示，希望有更多朋友加入，讓鄉村孩童在家鄉即可欣賞國家級演出，消除城鄉落差，孩童是未來希望。「謝謝所有支持者與現場觀眾，未來也期待更多民眾加入『椅子會』，讓這份感動持續擴散，為孩子留下更多與藝術相遇的時刻。」

礁溪及羅東場主要贊助者分別為民眾吳李阿尾、中國信託慈善基金會。其中礁溪演出由拓和工程總經理曾啟偉以岳母吳李阿尾的名義贊助，吳李阿尾住在宜蘭，長期關心社會、重視孩子的成長與學習，自數月前便開始呼朋引伴來看戲。

曾啟偉表示，非常開心支持368藝術工程，讓礁溪的孩子們能夠看戲，「透過這樣的方式為岳母慶生，我們自己也非常感動，更希望透過藝術的感動與公益的溫暖相遇，讓更多孩子有機會接觸優質表演，並將關懷擴散到社會每個角落」。

在礁溪場演出中，紙風車劇團特別在經典黑光橋段加入巧思設計，為吳李阿尾提前慶生，當畫面轉入黑光世界，角色悄悄帶出祝福元素，全場觀眾齊聲送上生日祝福，氣氛溫馨又驚喜。

不少觀眾在演後向紙風車分享：「原本只是帶孩子來看戲，沒想到還參與了一場生日驚喜，覺得很感動，也很特別，這樣的體驗在電視前、手機裡是體驗不到的。」

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