「千人排舞」邁入第10年 逾3000人龍岡大操場共舞

桃園平鎮千人排舞活動邁入10年，吸引3000人共舞。（桃園市政府提供）

由桃園市議員舒翠玲發起、平鎮區清新姐妹會也就是平鎮青溪婦聯會主辦的「千人排舞活動」邁入第十屆，今（19）日在中壢區龍岡大操場登場，吸引逾3000人齊聚共舞，現場氣氛熱絡，展現地方社區長年推動運動風氣的成果。

舒翠玲說，排舞源自加拿大，因其LINE DANCE英文名而有「排」舞之稱，1970年代在美國德州等西南部發揚光大，是配合鄉村音樂的舞蹈，因不需舞伴，不分年齡、不分性別，排成一行或多行，舞風自由，介於「充滿朝氣的土風舞」以及「動感而美麗的國標舞」之間，受到廣大民眾好評，舞步可依照音樂的旋律隨興編輯。排舞的精神是跳出健康、跳出快樂，無論是一個人或是一大群人，都可以盡情享受跳排舞的樂趣。

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桃園市長張善政出席活動表示，排舞不僅是一項運動，更是連結社區情感的重要平台，今年活動邁入第十年，規模逐年擴大，承辦活動的清新姐妹會長期深耕社區運動，帶動市民養成規律運動習慣，市府將持續支持，期盼未來能擴大參與規模，提升桃園在全民運動推廣上的能見度，打造桃園成為最宜居健康的城市。

承辦的清新姐妹會理事長易蔚燕表示，本屆活動吸引超過3000人參與，顯示排舞運動深受市民喜愛。有氧舞蹈有助於提升心肺功能與肌耐力，是兼具健康與社交效益的運動形式。

民政局長劉思遠說，千人排舞自2016年辦理以來，今年邁入第十屆，已成為地方具代表性的社區運動活動。市府除每年編列經費補助，也將其視為推動市民健康的重要平台，期盼由平鎮區出發，逐步發展為桃園全民運動品牌。

包括中壢區長李日強、平鎮區長蕭巧如、立法委員呂玉玲、魯明哲、市議員周玉琴等人都一同出席活動。

桃園市長張善政（左3）等人出席平鎮千人排舞活動。（桃園市政府提供）

桃園市長張善政（中）出席活動表示，排舞不僅是一項運動，更是連結社區情感的重要平台。（桃園市政府提供）

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