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    首頁 > 生活

    全國帆船協會理事長交接 澎湖縣議長陳毓仁父子傳承

    2026/04/19 19:46 記者劉禹慶／澎湖報導
    中華民國帆船協會順利完成第十三屆理監事改選。（中華民國帆船協會提供）

    中華民國帆船協會順利完成第十三屆理監事改選。（中華民國帆船協會提供）

    中華民國帆船協會完成第13屆理事長交接，由澎湖縣議會議長陳毓仁正式接任理事長一職，肩負推動我國帆船運動發展的重要責任，開啟協會嶄新篇章，同時陳毓仁由父親陳雙全手下接任，也完成父子傳承的重任。

    陳毓仁表示，特別感謝第11、12屆理事長陳雙全，以及歷任前輩的辛勞付出與穩健領導，為協會奠定良好基礎，使會務持續成長與茁壯。此次順利交棒，不僅象徵責任的延續，更代表對未來發展的共同期待。澎湖擁有國際肯定的海洋資源與優越地理環境，一直以來都是國內帆船與風浪板運動的重要據點，更有豐富的國際賽經驗。

    澎湖海洋運動得天獨厚的環境與成熟的發展背景，正符合運動部長李洋6大體育政策之一「推動國際賽事與交流：讓世界看見台灣運動的實力與風采」的最佳發展重點。未來在理事長任內，將積極讓運動部看見澎湖，結合地方特色與中央資源，持續推動帆船運動普及化、專業化與國際化，提升台灣在國際海洋運動領域的能見度。

    同時，陳毓仁也強調，期盼藉由此次接任理事長重任，能進一步促成中央運動部對澎湖的重視與支持，讓各項運動在澎湖皆有更完善的發展環境，不侷限於帆船運動，更能全面帶動在地體育與海洋文化的整體提升。未來將透過協會平台，凝聚各界力量，培育更多優秀選手，並推廣海洋教育，讓帆船運動向下扎根，打造更完善的運動環境；同時也將促進觀光與運動結合，帶動地方發展，讓澎湖成為國際級海洋運動的重要據點。

    澎湖縣議長陳毓仁（右）由父親陳雙全（左）手中接下帆船協會理事長重責。（中華民國帆船協會提供）

    澎湖縣議長陳毓仁（右）由父親陳雙全（左）手中接下帆船協會理事長重責。（中華民國帆船協會提供）

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