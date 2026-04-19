週一西晴東雨！週四起雷雨威脅全台

週一全台各地大多為晴到多雲，但週三開始逐漸變天，週四與週五全台各地可能會出現短暫陣雨或雷雨。（資料照）

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

週一（20日）全台天氣以晴朗高溫為主，各地大多為晴到多雲，但週三鋒面會逐步接近，週四與週五全台各地可能出現短暫陣雨或雷雨，並且北部與東半部轉涼，白天高溫僅剩23到26度，中南部高溫也會略降到28到30度。

中央氣象署預報，週一各地大多為晴到多雲，只有在花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區也有零星短暫陣雨，午後高屏地區及中南部山區有零星短暫陣雨，中午過後前往這些地方也請攜帶雨具備用；白天東半部高溫約27至29度，西半部普遍30至32度，局部地區達33至34度，南部局部內陸平地有36度左右高溫，清晨北部及宜蘭低溫約18至20度，其他地區21至23度，日夜溫差較大，早出晚歸請適時增減衣物。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，23至28度；金門晴時多雲，20至26度；馬祖晴時多雲，18至24度。

週四週五全台陣雨或雷雨

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週一與週二在高壓的籠罩下，台灣大多維持晴到多雲，不過午後山區仍會有局部短暫陣雨。到了週三，隨鋒面逐漸接近，北部、中部與東半部午後容易出現陣雨。週四與週五鋒面通過，全台各地可能出現短暫陣雨或雷雨，並且北部與東半部轉涼，白天高溫僅剩23到26度，中南部高溫也會略降到28到30度，日夜溫差加大，提醒民眾要注意保暖。這不穩定的天氣要到週六下半天，各地降雨才會趨緩。

紫外線指數方面，週一宜蘭、嘉義、雲林、連江為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為偏東風，偏東風可能挾帶微量境外污染物移入，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；北部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週一白天東半部高溫約27至29度，西半部普遍30至32度，南部局部內陸平地有36度左右高溫。（擷取自中央氣象署網站）

週一的紫外線指數，宜蘭、嘉義、雲林、連江為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週一的空氣品質，北部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

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