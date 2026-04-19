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    旗津天聖宮海陸進香返高雄 迎回「3位媽祖」坐鎮旗津

    2026/04/19 19:27 記者王榮祥／高雄報導
    旗津旗聖媽海陸並行朝天宮進香，圖為出發場景。（翻攝官網）

    旗津旗聖媽海陸並行朝天宮進香，圖為出發場景。（翻攝官網）

    旗津天聖宮旗聖媽今從嘉義布袋搭船回到高雄，完成海陸並進北港朝天宮進香之旅，還迎回嘉義樸仔媽、北港朝仁媽，成為「三媽」共同坐鎮旗津的獨特場景。

    大甲媽、白沙屯媽遶境台灣，引起全台關注同時，全台唯一從海上結合陸地徒步的旗津天聖宮旗聖媽進香活動，也於今天從北港朝天宮萬年香火爐完成「割香」儀式後，在嘉義郭岑寮海國宮300年歷史的吳府王爺神尊和信眾全程陪同護持下返抵布袋港，再沿海路回到旗津遶境。

    廟方指出，這次活動除延續旗津旗聖媽與北港朝仁媽香火緣，更透過擲筊、邀請到嘉義配天宮樸仔媽南下作客，今後三媽齊心坐鎮庇佑地方，與在地文化特色結合後，期待成為高雄第一個將宗教、文化與觀光融合的國際文化觀光級宮廟目標邁進。

    這趟進香之行4月17日由旗津「旗聖媽」、北港「朝仁媽」與廣澤尊王鐘府元帥和廣澤尊王13太保、中壇元帥等神祇，率領近千位信眾，重現12年前「海陸並進」由高雄港出發往嘉義布袋。

    抵達布袋港后，沿途經過布袋武聖宮、布袋嘉應廟、郭岑寮海國宮、過溝建德宮，到達朴子配天宮駐駕一晚；隔日清晨從配天宮出發，行經新吉庄德安宮、雙溪口石碼宮、蒜頭永安宮、港尾寮紫極殿、北港莊儀團，最終抵達北港朝天宮獲得蔡咏鍀董事長及廟方熱情接待，完成本次海陸進香核心路線。

    今最後一天，船隊從布袋出發後返抵旗津漁港，遶境後回到旗津天聖宮安座，圓滿完成3天2夜的進香大典。

    天聖宮后巡海陸與神同行，海陸進香盛況。（廟方提供）

    天聖宮后巡海陸與神同行，海陸進香盛況。（廟方提供）

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