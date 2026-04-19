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    首頁 > 生活

    連7年接駕不缺席！18面金牌逾160萬 台中慈善團體敬獻大甲媽

    2026/04/19 18:36 記者許國楨／台中報導
    中華王靈慈善協會連續第七年接駕。（民眾提供）

    中華王靈慈善協會連續第七年接駕。（民眾提供）

    大甲媽祖遶境進香持續進行中，預計今（19）日晚間抵達雲林西螺，掀起另一波信仰高潮，而在眾多接駕團體中，中華王靈慈善協會再度成為焦點，今年不僅是連續第七年投入接駕行列，更準備總價值超過160萬元的18面金牌敬獻媽祖，誠意與規模備受矚目。

    協會團隊目前已進駐西螺大橋廣場旁待命，金牌在陽光照射下金光閃耀，吸引不少提前抵達的信眾圍觀拍照，現場氣氛熱絡，對許多香客而言，這不僅是宗教供品，更象徵對媽祖庇佑的感恩與敬意。

    除了象徵性十足的金牌獻禮，協會也延續一貫的實際行動力，在遶境沿線設置補給站，從今日上午11時起提供免費餐點、茶水及各式補給品，讓長途步行的信眾得以補充體力，許多香燈腳在烈日下行走數十公里，這樣的支援成為途中最溫暖的後盾。

    下午時分，志工與會員也整隊前往西螺福興宮參拜祈福，為晚間迎接媽祖鑾轎做準備。中華王靈慈善協會表示，長年秉持「取之社會、用之社會」理念，將宗教信仰與公益服務結合，持續投入急難救助、物資發放與弱勢關懷，今年邁入第七年接駕，不僅展現組織動員能力，更希望透過金牌獻禮與沿途服務，傳遞媽祖「慈悲濟世」的精神。

    協會準備18面金牌敬獻大甲媽祖。（民眾提供）

    協會準備18面金牌敬獻大甲媽祖。（民眾提供）

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