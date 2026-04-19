屏東表揚52資深志工！大學畢業就來幫忙 有夫妻同當志工

陳昱宏是最年輕的資深文化志工，獲得縣長周春米表揚。（記者葉永騫攝）

屏東近年文化建設持續擴展，讓文化藝術深入生活之中，但文化場館的運作需要志工的協助，屏東縣已招募了近500名文化志工投入服務，成為文化運作的重要後盾。屏東縣政府今（19）日於屏東演藝廳舉辦文化志工大會，縣長周春米出席表揚52位服務滿10年的志工，肯定其長期付出與貢獻。

這次表揚的志工中，從菸酒公賣局退休的王台生與幼稚園長退休的何新芳夫妻，投入文化志工行列十餘年，從屏東市美術館到勝利星村、文化處，退休後為文化服務，對社會貢獻良多。最年輕的志工則是陳昱宏，從大學畢業後就開始當志工，熱愛表演藝術的他是屏東演藝廳的常客。

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縣長周春米表示，屏東縣隨著文化場館增加，志工陣容也日益壯大，在第一線協助導覽、服務民眾及支援活動，已成為各場館不可或缺的力量，感謝志工長期以熱情與行動投入，讓文化能量持續在屏東發光，目前屏東有演藝廳、藝術館、屏東總圖、屏菸1936文化基地、勝利星村、王船文化館及恆春文化中心等場館，隨著屏菸園區內縣立美術館於3月底正式營運，未來還有屏東探索館即將啟用，文化服務量能持續擴大，也期待更多民眾加入志工行列。

周春米說，每次招募文化志工很多人都踴躍報名，但志工須通過書面及面試甄選，並完成志願服務基礎訓練及文化類特殊訓練各6小時以上，方能正式上線服務，現在她的先生也投入志工的行列。

王台生及何新芳夫婦退休後擔任十餘年的文化志工。（記者葉永騫攝）

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