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    首頁 > 生活

    高雄大型徵才吸引逾千人 媒合率達54％

    2026/04/19 17:45 記者黃良傑／高雄報導
    高雄大型徵才活動吸引逾千人媒合率達5成4。（勞工局提供）

    高雄大型徵才活動吸引逾千人媒合率達5成4。（勞工局提供）

    高雄市勞工局昨（18）日於高雄中學體育館舉辦「薪動高雄、職得幸福」大型徵才活動，共邀集超過50家廠商，提供逾1800個工作機會，今天統計昨總投遞履歷達560人次，初步媒合率為54%，只要協助青年、中高齡者、二度就業婦女等，即可享有適合的獎勵補助資源，也提升了就業成功率。

    勞工局於現場設置「青年職得好評」、「五五找頭路」、「婦女再就業」及「勞工就業通」等就業諮詢專區，現場氣氛熱絡，求職者手持履歷穿梭各企業攤位間，搭配即時的就業獎勵服務，展現一站式高效求職媒合動能。

    勞工局今統計總投遞履歷達560人次，初步媒合率為54%，活動順利圓滿；勞工局指出，昨舉辦的聯合徵才活動，促進企業與求職者媒合，並透過各項就業獎勵措施，提高民眾就業意願，以協助不同族群順利投入職場，同時又滿足企業用人需求，達成勞資雙贏。

    勞工局江健興局長、訓練就業中心宋世宏主任也到場為求職者與廠商加油打氣，此波徵才活動職缺涵蓋製造、科技、運輸、餐飲及各服務業，其中鴻海精密工業公司、長興材料工業公司、華泰電子公司、一卡通票證公司、全聯實業公司吸引許多求職者前來面試。

    為進一步協助各就業族群順利進入職場，勞工局於現場設置「青年職得好評」、「五五找頭路」、「婦女再就業」及「勞工就業通」等就業諮詢專區，由專人提供即時說明與個別評估，協助青年、中高齡者、二度就業婦女及受影響失業者掌握適合的獎勵補助資源，提升就業成功率。

    勞工局也提出中高齡就業獎勵計畫，若經公立就服站推介工作並穩定就業滿30日，即可申請1萬元補助，最高可申請6萬元補助；另有「青年職得好評計畫」，針對15歲至29歲失業期間連續滿180日的本國籍青年，可接受3次深度就業諮詢，經推介穩定就業90日後，將有3萬元的獎勵金。

    勞工局將持續推動各項徵才活動及就業服務措施，提供市民更多元的就業機會，勞工局預告下一場現場徵才活動，將於5月16日上午9時至12時在「福誠高中」活動中心舉辦。

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