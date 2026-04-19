防止「大甲盃」大亂鬥再上演！雲林3天警民力調增至2500人次因應

雲林縣警局接到警政署下達通令後，從2000人次警民力，增派至2500人次，強力戒護。（圖由警方提供）

為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香新港活動，昨（18）日行經彰化市自強路195巷口發生暴力衝突事件，導致3名員警受傷。今（19）日上午警政署通令雲、彰、嘉、中四縣市強化安全維護機制，由於媽祖隊伍今、明、22日入境雲林。雲林縣警局指出，從2000人次警民力，增派至2500人次，強力戒護。

大甲媽祖進香18日晚間及19日凌晨接連在彰化市區發生流血暴力事件，造成彰化警分局偵查隊長等3名員警受傷，其中以偵查隊長傷勢最為嚴重，鼻樑斷裂。而警方當時現場逮捕1名陳姓橘衣男，經檢方訊問後向法院聲請羈押禁見。不過為避免暴力事件發生，警政署下通令，要求雲林、彰化、嘉義、台中四縣市強化維護機制。

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雲林縣警局表示，19、20、22日共3天，大甲媽祖隊伍將入境雲林縣，原共派約2000人次警民力，包括霹靂小組、刑警等，目前已調增為2500人次警民力，且規劃在媽祖鑾轎周邊，有40名菁英護轎，外圍更部署數百警力，層層防護。

縣警局表示，今天下午勤前教育模擬演練搶轎防護，包括曾在彰化服務過的縣警局副局長張益禎、刑警大隊大隊長楊承璋更傳授經驗，分享實戰經驗，讓執勤員警更有感，也呼籲信眾，迎媽祖應以平和之心迎駕。

雲林縣警局接到警政署下達通令後，今天下午勤前教育模擬演練搶轎防護。（圖由警方提供）

雲林縣警局今天下午勤前教育模擬演練搶轎防護，包括曾在彰化服務過的縣警局副局長張益禎、刑警大隊大隊長楊承璋分享實戰經驗，讓執勤員警更有感。（圖由警方提供）

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