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    首頁 > 生活

    奧萬大推昆蟲標本營隊 為「窗殺」屍體延續生命價值

    2026/04/19 17:34 記者劉濱銓／南投報導
    南投仁愛奧萬大園區推出昆蟲研習營隊，可在園區森林探索鍬形蟲等昆蟲生態。（林保署南投分署提供）

    南投仁愛奧萬大園區推出昆蟲研習營隊，可在園區森林探索鍬形蟲等昆蟲生態。（林保署南投分署提供）

    林業保育署轄下南投縣仁愛鄉奧萬大園區，5月16、17日將推出「昆蟲調查與標本製作」研習營隊，除將帶領觀察昆蟲生態，製作標本，還強調不活捉，而是採「窗殺昆蟲」，將意外死亡的昆蟲屍體作為素材，讓原本消逝的生物，也能延續生命價值，報名可上網https://reurl.cc/O6vVW3

    林保署南投分署表示，此次奧萬大自然教育中心昆蟲研習營，將帶領學員走進園區森林現場，從採集倫理、陷阱布置，一直到標本製作，全面探索昆蟲科學實務。

    活動時間為2天1夜，學員將依據不同環境條件，進行昆蟲簡易採集與陷阱製作，過程中可學到採集倫理與法律規範，進而尊重生命與維護生態平衡。

    至於標本製作，則是強調使用「窗殺」昆蟲，將不慎撞擊玻璃窗戶死亡的昆蟲收集起來，作為標本素材，而非刻意捕捉活體昆蟲，學員可學到昆蟲標本的軟化技術、針插固定，以及長期保存方法，將原本消逝的生命，轉化為具學術價值的生態紀錄，詳情可上奧萬大自然教育中心官網或洽049-2974499。

    南投仁愛奧萬大園區推出昆蟲研習營隊，製作標本以「窗殺昆蟲」為素材，藉此延續生命價值。（林保署南投分署提供）

    南投仁愛奧萬大園區推出昆蟲研習營隊，製作標本以「窗殺昆蟲」為素材，藉此延續生命價值。（林保署南投分署提供）

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