慶祝五一勞動節 台南郵政分會席開45桌

中華郵政工會台南分會舉辦五一勞餐節餐會，在善化文康育樂中心席開45桌。（記者劉婉君攝）

慶祝五一勞動節，中華郵政工會台南分會今（19）日在善化文康育樂中心舉辦餐會，席開45桌，氣氛相當熱絡，為全國20個郵政分會中，唯一持續舉辦五一餐會的分會，希望藉此凝聚郵政人員的向心力。

中華郵政工會台南分會理事長王瓊瑤表示，台南分會舉辦五一餐會已有超過20年的歷史，輪流在溪南及溪北舉辦，僅因新冠肺炎疫情停辦2年，藉由餐敘與摸彩活動，增進郵政人員之間的情感。

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中華郵政協理尤素珍指出，現代人大多以電子郵件或Line等即時通訊軟體取代傳統的寫信溝通，郵局函件業務減少已是全球趨勢，國內以每年2.3～2.5%的速度減少。不過，今年適逢選舉年，且國內有多家百貨公司將陸續開幕，選舉文宣或百貨公司開幕慶、周年慶等活動廣告DM數量也會較平常增加，今年業績會較往年好一點

尤素珍指出，近年來電商交寄包裹、快捷郵件增加，郵局也會強化實體郵件的物流運送，顧好投遞的品質與時效，並注意國外進來的電商類郵件加強開發。

中華郵政工會台南分會舉辦五一勞動節餐會，已有逾20年歷史。（記者劉婉君攝）

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