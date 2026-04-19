沉浸式體驗助部落智慧傳承 教育部投1.6億打造傳統場域

台中市和平國中打造傳統家屋，學生在家屋內體驗傳統活動。（圖由教育部提供）

打造校園成為傳承部落生活智慧的載體！教育部推動場域營造與民族文化課程的結合，6年來投入1.6億元，透過學校重現家屋、瞭望台、石板屋等建築，認識傳統工藝，也體驗狩獵、編織等活動，以沉浸式教學促進文化傳承與教育創新，達成族群認同。

教育部國教署自109年起推動「原住民族文化學習場域計畫」，迄今共計補助90所學校，透過「參與式設計」，邀請部落耆老、文化工作者與師生共創，將傳統建築工法、生活工藝融入校園景觀，使民族文化特色、祭儀精神傳遞給學生。

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台中市和平國中打造「泰雅傳統文化場域」，將原住民族的傳統智慧實體化，重現泰雅族的生活空間與建築工藝。另也結合部落長輩與文化老師進駐指導，跨域延伸至藝術、人文與自然科學等課程，讓學生參與編織、狩獵文化與傳統料理的實作活動，體會泰雅族與自然和諧共生的環境智慧。

宜蘭縣四季國小建置「泰雅傳統家屋（muyax）」與「瞭望台（syakaw r’ranan）」，重現半穴居建築工藝與部落防禦智慧。學校強調「看得見、摸得到、走得進去」的感官教學，將石牆、立柱、剖半竹片屋頂等建築細節具體呈現，解決以往建築教學缺乏實物對照的困境。也將部落遷移史、建築功能與文化象徵深度融入族語及生活技能教學，成功將抽象的文化轉化為具體的生活經驗。

屏東縣佳義國小推動「qinaciljai a umaq—佳義傳統石板家屋計畫」，攜手傳統領袖、部落禮俗委員與工藝師，以北排灣族傳統工法重建石板屋，將建築轉化為文化保存與教學交織的空間。學校以石板屋為中心，串聯室內外場域落實樂舞藝術、工藝手作、部落文史及山林生態等民族課程。學生不僅能記錄並保存傳統工法，更能體悟族群文化與綠色永續建築的環保智慧，強化民族自信與部落連結。

國教署強調，當學校結合部落耆老、在地職人與社區力量時，家屋建置與工藝實作不僅是硬體改善，更是一段深刻的學習歷程。未來將持續支持學校營造具文化靈魂的學習環境，讓原住民族知識在校園中自然流動，成為連結土地、族群與未來的永續力量。

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