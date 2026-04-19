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    首頁 > 生活

    后里戶政舉行新住民機車考照專班 助12人順利取得駕照

    2026/04/19 15:57 記者歐素美／台中報導
    后里戶政所開辦「新住民機車考照專班」，20人參訓，其中12人順利取得機車駕照。（民政局提供）

    后里戶政所開辦「新住民機車考照專班」，20人參訓，其中12人順利取得機車駕照。（民政局提供）

    台中市后里區戶政事務所為協助新住民安心考照、合法上路，攜手豐原監理站及台中市私立中山汽車駕駛人訓練班開辦「新住民機車考照專班」，今天舉行原地考照，共有20名學員參訓，12人順利取得機車駕照，及格率達6成。

    民政局長吳世瑋表示，根據統計，接受完整機車駕訓的學員，較未受訓即上路者，交通違規率可降低59%，肇事率也可減少約36%，顯示系統化駕訓對提升安全駕駛成效明顯，這次課程時數並可納入新住民申請歸化國籍的認證時數，讓交通安全教育結合生活支持，進一步展現市府打造多元共融友善環境的行動力。

    后里區戶政事務所主任施勇全表示，對許多新住民而言，台灣車流密集、交通環境較為複雜，加上交通法規與母國制度不同，往往成為適應在地生活的一大挑戰，這次規劃「原地訓練、原地考照」模式，讓學員接受為期3天、共18小時的密集課程，以了解道路交通法規、機車基本構造、駕駛道德觀念及實際路考訓練，監理站今天並派員到場協助考照，不僅減輕學員舟車勞頓，也降低面對陌生考場的壓力，大幅提升學習與應考成效。

    學員分別來自菲律賓、越南、柬埔寨、中國、印尼及香港等地，其中，越南的武小姐說，過去因不熟悉台灣交通標誌與道路指示曾違規受罰，參加專班不僅有專業教練指導，也有實用法規課程，未來可以自行騎車接送孩子、安心出門，不用再事事依賴家人，這份「行動自由」就是融入台灣生活最珍貴的禮物。

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