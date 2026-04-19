宜蘭吳沙國中修樹侵擾鳥巢餘波盪漾 被指未落實作業規範

宜蘭縣吳沙國中校園有黑冠麻鷺築巢，園藝工人17日修剪樹木，竟侵擾雛鳥，引發軒然大波。（圖由網友提供）

宜蘭縣吳沙國中修剪樹枝侵擾鳥巢影片曝光後，引發各界撻伐，校方事後發聲明致歉，仍餘波盪漾。有農業專業背景的林姓網友今天（19日）PO文指出，4月份並非修剪樹枝適宜季節，此事凸顯學校未落實植栽維管作業規範。

宜蘭縣吳沙國中17日辦理校園樹枝修剪，園藝工人發現黑冠麻鷺在樹上築巢，鳥巢內有一隻親鳥及4隻雛鳥，竟以樹枝逗弄雛鳥，再用電鋸鋸斷鳥巢前端枝幹，使得鳥巢搖搖欲墜，親鳥驚恐悲鳴、雛鳥無助的畫面惹人心疼，網路批評聲浪瞬間炸鍋。

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事發後，吳沙國中坦承疏失，並在鳥巢上方80公分處架設黑布遮蔭擋雨，已觀測到親鳥飛回巢中餵食幼鳥，校方在受影響樹木周邊架設封鎖線，讓鳥兒一家避不受干擾。

針對吳沙國中鳥巢風波，林姓網友在個人臉書PO文說，農業部林業試驗所2022年成立全國種樹諮詢中心，提供各級政府機關樹種建議與植栽維管作業規範，依照作業規範，4月份並非修剪樹枝的適宜季節，更不應以颱風季節將至，作為須修剪校園樹木為理由，因為宜蘭地區颱風侵襲，最快也是6月下旬才開始，距離現在還有2個月。

另作業規範明載，修剪應由修剪技術人員施行，修剪技術人員必須經過修剪研習，機關、學校修剪樹枝作業，絕對不會因為一棵樹上面有鳥巢未修剪，導致驗收不能通過。

文末強調，此次事件凸顯學校缺乏作業確認與落實，顯有疏失，既然有錯，應該虛心檢討、道歉究責，切勿於網路引戰，挑起另一場風波。

園藝工人用電鋸鋸斷樹木前端枝幹，讓鳥巢搖搖欲墜。（圖由網友提供）

吳沙國中在鳥巢上方架設黑布遮蔭擋雨，觀測到親鳥已返巢育雛。（圖由網友提供）

吳沙國中事發後在鳥巢上方架設黑布遮蔭擋雨，並暫停施工。（圖取自吳沙國中臉書）

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