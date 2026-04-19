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    首頁 > 生活

    宜蘭大拜拜辦桌漏夜排隊 410桌82分鐘售罄

    2026/04/19 15:56 中央社
    宜蘭年度宗教盛事「宜蘭大拜拜」將在5月1日登場，宜蘭市公所19日上午8時在市民活動中心開放辦桌訂購，現場湧入排隊人潮，410桌佳餚在82分鐘內全數售罄。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭年度宗教盛事「宜蘭大拜拜」將在5月1日登場，宜蘭市公所19日上午8時在市民活動中心開放辦桌訂購，現場湧入排隊人潮，410桌佳餚在82分鐘內全數售罄。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市年度宗教盛事「宜蘭大拜拜」即將登場，宜蘭市公所今天開放「幸福平安饗宴」辦桌訂購，現場湧入人潮，甚至有民眾漏夜排隊，410桌佳餚在82分鐘內全數售罄。

    為慶祝農曆3月28日東嶽仁聖大帝聖誕，宜蘭市公所在5月1日於宜蘭運動公園體育館前舉行「2026宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」，邀請在地知名餐廳掌杓，推出蘭陽蛋酥西魯肉、龍蝦起司三明治等10道佳餚，每桌定價新台幣5000元，市公所補助1500元，民眾自付3500元。

    市公所指出，今天上午8時在宜蘭市民活動中心開放現場訂桌，每人限訂3桌，吸引民眾漏夜排隊，領到1號號碼牌的民眾，昨天上午7時就現身等候，最後的138號也是在昨天晚間10時30分到場搶到最後1桌，今天活動開始僅82分鐘，410桌就在上午9時22分全數售完。

    市公所表示，因為有大家，這份屬於宜蘭的熱情與傳統才能持續傳承，這不只是一場辦桌，更是大家的根，透過「宜蘭大拜拜」，品嚐的不只是蘭城美饌，更是在一桌一席之間，延續了最真摯的人情味及款待文化。

    除了美饌，晚會卡司也相當堅強。市公所重金禮聘歌手安心亞、孫淑媚登場，還有沈文程、許志豪輪番獻唱，並邀請日本文化藝術團體和太鼓大元組、和響座演出。現場也將設置神尊區，恭請東嶽廟神尊及神將駕臨，供民眾近距離參拜。

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