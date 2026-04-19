苗栗「四庄媽」回鑾吃飯擔 白沙屯媽祖香燈腳也共襄盛舉

苗栗縣通霄鎮四庄媽回鑾，由縣長鍾東錦（左）等人將媽祖安座。（記者張勳騰攝）

苗栗縣通霄鎮四庄媽祖，因未建廟，輪流供奉在各庄值年爐主家中，今年於18日南下雲林縣北港鎮朝天宮進香，今（19）日一早回鑾後展開遊庄遶境，中午由今年值年的梅樹腳庄擺飯擔酬謝陣頭及款待信眾，今年剛好遇白沙屯媽祖鑾駕返回通霄鎮，也有香燈腳前往共襄盛舉。

通霄鎮四庄媽祖，因未建廟，由北勢庄、竹仔林庄、圳頭庄及梅樹腳庄輪流供奉在值年爐主家中，逾130年歷史，今年輪由梅樹腳庄爐主供奉。

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四庄媽18日南下展開年度宗教之旅，先前往通霄鎮慈惠宮團拜後，隨即前往嘉義縣新港鎮奉天宮、雲林縣北港鎮朝天宮參拜，今天清晨舉行刈火儀式，隨即返回通霄鎮遶境四個庄，祈求國泰民安，風調雨順。

苗栗縣長鍾東錦等人恭迎媽祖聖駕回鑾，焚香祝禱媽祖保佑苗栗縣縣民平安順利，強調地方盛事有需要縣府協助的地方，定全力以赴。

今年的吃飯擔由樹腳庄負責，地方人士在剛新建啟用梅南里活動中心旁的福爾摩沙高架橋下舉辦，準備了爌肉、炒米粉、雞酒、油飯等美食，吸引大批民眾參與， 也有白沙屯媽祖的香燈腳也來體驗一年一度的盛會。

地方耆老說，「吃飯擔」是四庄媽進香文化的重頭戲，早年準備飯擔主要是犒賞參與遊庄遶境的陣頭、信眾，當時參加人數約1、200人；近年來，總吸引大批信眾共襄盛舉，逐漸成為縣內特殊的進香文化。

吃飯擔是四庄媽的重頭戲，吸引大批信眾參與。（記者張勳騰攝）

梅樹腳庄的民眾，準備各式美食，讓信眾享用。（記者張勳騰攝）

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