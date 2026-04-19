油價飆漲航空大砍班？ 長榮航：載客率高「不可能減班」

長榮航空維也納航線開航35週年。（記者黃宜靜攝）

中東戰火影響下，油價上漲，使得航空業壓力大增，甚至有部分航空公司出現減班情形；對此，長榮航空總經理孫嘉明表示，民航局宣布燃油附加費4月7日生效前，許多旅客已先提前開票，多數航線載客率已接近滿載，目前「不可能減班」，不過，高雄到香港部分航班載客率在所有航線中偏低，因此5、6月航班有所調整。

交通部民航局核定，4月7日起國籍航空從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲，短程航線將由每人17.5美元調漲為45美元，長程航線將由每人45.5美元調漲為117美元。

請繼續往下閱讀...

長榮航空為慶祝維也納開航35週年，在當地舉辦媒體茶敘。孫嘉明表示，中東戰火爆發後，中東航空公司陸續停飛，亞洲的航空公司皆接到不少轉單，轉訂直飛航班；再者，在燃油附加費調漲前，不少民眾趕在調漲前開票等因素下，長榮航空今年第一季營收較去年同期表現良好，且3月營收更創單月新高。展望下半年，他認為，下半年一直都很樂觀，不過油價仍是最大變數，「如果油價下來，當然就回到我們原本的預期。」

孫嘉明指出，由於3月航空用油仍屬於2月均價，油價成本實際影響主要從第2季開始，截至目前航空燃油價格已成長120%，且航空燃油本就是公司最大成本支出，使得燃油在總成本中從1/3到一半；即使4/7起已調漲燃油附加費，但對於長程線而言，也只能彌補15％成本，短程線只能彌補35%成本，其他成本自行吸收，因此沒有賺這麼多，「祈求世界和平，戰爭趕快結束。」

孫嘉明預估，即使燃油附加費調漲，但需求仍存在，像是觀察東北亞下半年訂位率仍不錯，預估整體票價仍會持續往上走，平均來看不會降價。

另外，受到油價上漲影響，近期部分航空傳出減班情形；對此，孫嘉明表示，民航局宣布燃油附加費4月7日生效前，許多旅客已先提前開票，舉例來說，東北亞、美國等4月台灣出發航班訂位率超過9成，歐洲線載客率幾乎百分百，因此無法減併班，不過，高雄到香港部分航班載客率在所有航線中偏低，因此5、6月有所調整，其餘航班維持正常。

至於6月26日首航的華盛頓航線目前訂位狀況，孫嘉明指出，目標希望達到平均8成以上，目前前幾班訂位率都蠻接近8成，還有2、3個月的時間，預計會持續成長、有機會達到目標。

長榮航空為慶祝維也納開航35週年，總經理孫嘉明在當地舉辦媒體茶敘。（記者黃宜靜攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法