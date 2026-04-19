連續2年 「粉紅超跑」回宮前一晚駐駕通霄鎮公所

通霄鎮公所外擠滿人潮，市區主要道路中正路已經無法通行。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，預計於明天下午回宮，白沙屯媽祖今天上午抵達通霄鎮境內後，中午停駕通南里點心站後起駕，媽祖婆鑾轎由通霄橋進入通霄市區後大批隨香信眾將市區擠得水洩不通，最後媽祖婆約今天下午2點駐駕通霄鎮公所，預計明天早上6點起駕。

拱天宮主委洪文華說，媽祖婆今年旨意決定再度駐駕通霄鎮公所，而非通灣里慈后宮，明年是否駐駕仍要憑媽祖婆旨意；洪文華也說，媽祖婆鑾轎預計明天早上6點起駕出發後，之後繼續回宮之旅。

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「粉紅超跑」以往進香曾有在苑裡鎮、通霄鎮其他處所駐駕紀錄，近幾年多會駐駕通霄鎮通灣里慈后宮再出發，主要因前主委黃木桂任內，慈后宮開始興建，媽祖才改至慈后宮駐駕。在地居民說，以往媽祖婆鑾轎回到通霄鎮，駐駕地點不固定。

大批香燈腳一路追隨媽祖婆，不少人也在鎮公所外的中正路，以及與中正路相連的崇仁路、忠孝路等，與去年一樣萬頭攢動，已經無法通行。

粉紅超跑今天駐駕通霄鎮公所，明天早上6點起駕。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

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