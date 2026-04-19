連4年淨灘響應世界地球日 大同近千人清掉2280公斤垃圾守護小燕鷗

參與者不約而同表示，身體力行參加淨灘覺得很有意義，也得到為環境保護盡個人心力的成就感。（大同公司提供）

響應四二二「世界地球日」並落實環境、社會、公司治理（ESG）永續發展！大同公司總經理張松鑌率隊於18、19日前往宜蘭壯圍海灘，進行「大展綠實力，同心護地球」公益淨灘，共計900人參與，昨日清出1026公斤廢棄物、今天清出1254公斤，兩天合計2280公斤，身體力行守護美麗的海岸線與保育類候鳥小燕鷗繁殖。

淨灘活動也是環境治理的重要一環，今年擴大成兩天活動，納入「生物多樣性」保育計畫，事前針對每年都會從澳洲長途遷徙來到台灣繁殖的小燕鷗，向員工進行生態教育，並於現場設置警示標示，建立固定巡查機制。包含近50名小朋友在內，計有900名員工及其眷屬利用週休二日時間「同心護地球！」

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參與者不約而同表示，身體力行參加淨灘覺得很有意義，也得到為環境保護盡個人心力的成就感。 大同公司關係企業工會理事長王祥兆說，「守護海岸線的同時，更致力於維護自然棲地的完整性，透過不干擾、不接近的專業引導，確保小燕鷗繁殖不受人為影響。」連四年參加淨灘的大同公司三峽廠工會副理事長陳建宏提到，「平時在辦公室談環保是理念，出來淨灘是行動，在撿拾廢棄漁網與瓶罐瓶蓋的過程中，達到環境教育向下紮根的目的。」

大同公司補充，近年來持續深耕電力基礎建設、綠能產業與數位轉型，對接全球永續趨勢，除了在核心事業上推動綠能技術與低碳轉型，另透過淨灘等環境保育行動，將環境保育內化為組織文化，全方位實踐企業的公民責任。

大同公司總經理張松鑌率隊於18、19日前往宜蘭壯圍海灘，進行「大展綠實力，同心護地球」公益淨灘，900人兩天清出2280公斤廢棄物。（大同公司提供）

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