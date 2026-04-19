東港王船文化館《念念之間》開展 「二十四司」轉譯人生

東港王船文化館《念念之間》開展。（圖由屏縣府提供）

屏東縣王船文化館今日「七角頭系列特展（三）《念念之間》」盛大開展。這場展覽跳脫傳統宗教展示的框架，將東港東福殿城隍廟核心的「二十四司」信仰轉譯為現代人生的價值選擇。

開展儀式特別恭請東福殿城隍爺與二十四司親臨現場坐鎮見證，傳統信仰與當代展演形式交會，現場氣氛莊重且熱烈，吸引縣長周春米、東隆宮與東福殿代表及在地七角頭貴賓共襄盛舉。

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縣長周春米致詞時表示，東港迎王是國家重要民俗文化資產，縣府近年積極透過王船文化館推動多元策展與文化轉譯，讓深厚的傳統信仰不只是被保存，更能走入當代生活。這次特展攜手東福殿城隍廟與下頭角在地團隊，以城隍信仰中掌管各項職責的「二十四司」行政體系為核心概念，將其轉化為對應家庭、行為、關係與選擇等人生面向的提問，引導觀者在參觀過程中，重新思考自身與生活的關係。

策展人方智弘指出，東港的信仰文化並非抽象的存在，而是長時間累積於生活之中，從盛大的迎王祭典到居民的日常行為，信仰始終影響著人們。透過空間與敘事設計，希望讓觀者從文化理解走向內在感受，展開一場與自我的對話。

文化處說明，「二十四司」象徵陰司審判與人間秩序，其制度源自古代官制「六部」。東港東福殿城隍廟的二十四司始於1952年，因參與東港迎王祭典而發展為現今規模，並持續參與三年一科的平安祭典，深植地方記憶。

《念念之間》特展自即日起持續至7月19日，文化處邀請全台民眾踴躍參觀，在行走與停留之間，重新感受信仰、生活與自我之間的深刻連結，見證東港信仰如何在時代洪流中持續綻放文化生命力。

東港王船文化館《念念之間》開展。（圖由屏縣府提供）

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