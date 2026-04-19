淡江大橋機車道2.5公尺過窄引民怨 公路局：檢視優化作業中

淡江大橋5月12日將通車，但多名網友討論機車道過於狹窄，批評像「狗道」，藍綠民代皆籲請交通部公路局改善。（記者黃政嘉攝）

淡江大橋5月12日將通車，但近日多名網友討論機車道過於狹窄，批評像「狗道」，1個小車禍就可能撞成一團，藍綠民代皆籲請交通部公路局改善；公路局北區公路新建工程分局長陳永傑今天回應，機車道現況僅2.5公尺，符合公路路線設計規範，公路局已成立通車前安全諮詢小組（外部專家學者）檢視優化作業中。

陳永傑表示，淡江大橋機車道設計依據公路路線設計規範規定，快速公路路肩外採用分隔設計，車道寬最小2.5公尺，機車道採實體分隔，寬度為2.5公尺，符合公路路線設計規範規定。

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陳永傑說，淡江大橋屬於台61快速公路，路肩外應採用分隔設計，所以淡江大橋採用機車單車道及專用道通行。如何更進一步優化引導未來淡江大橋機車單向專用道行車安全，公路局已成立通車前安全諮詢小組（外部專家學者）檢視優化作業中。

記者現場目測機車道的寬度，在行駛狀況下，兩車不太可能在保持安全下並行，若機車道發生車禍，恐阻礙行車；民進黨新北市議員鄭宇恩指出，淡江大橋機車道現況僅有2.5公尺、僅能容納一台機車的寬度，若有事故發生，可以想見後車就必須等待事故排除，也引起民眾諸多討論，盼公路局盡速會同機車騎士、在地意見妥善溝通，尋求兼顧不同車速需求的方案，讓未來騎士行駛在橋上可以更安全順暢。

國民黨立委洪孟楷表示，他會向交通部長陳世凱反映在地居民對機車道安全之疑慮，要求中央務必重視地方用路意見，另原本規劃週四（23日）安排立法院交通委員會辦理地方考察，前往八里端及淡水端召開「淡江大橋通車前交通順暢規劃」會議，現在會正式增列「針對淡江大橋機車道民眾安全疑慮回應及優化」議程，要求交通部公路局提出完整評估與具體說明。

洪孟楷說，淡江大橋為國人高度期待之重大交通建設，除追求景觀與功能外，更須以安全為最高原則。任何潛在風險，均應於正式通車前完成檢視與優化。現階段預留之通車前整備期間，除辦理相關活動外，核心目的即在於發現問題、即時改善。包含先前八里端反映之風切噪音問題，亦已逐步推動改善措施並展現成效。

公路局北區公路新建工程分局回應，淡江大橋屬於台61快速公路，路肩外應採用分隔設計，所以淡江大橋採用機車單車道及專用道通行。（記者黃政嘉攝）

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