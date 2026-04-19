台南鹽水表揚模範母親 13位慈暉媽媽獲獎

台南鹽水區公所表揚慈暉媽媽，全家人出動分享媽媽得獎的喜悅和榮耀。（公所提供）

台南市鹽水區公所今天（19日）舉辦慈暉媽媽表揚大會，提前慶祝母親節，有13位慈暉媽媽獲獎，表演節目和贈送的禮品都有讚訟母愛的寓意，也貼心提醒民眾行孝要及時，氣氛溫馨。

13位鹽水慈暉媽媽得主有劉金環、胡春菊、翁魏麗卿、楊周錦綢、林素蓮、沈綉雲、林佳佳、王陳寶珠、李邱麗花、蔡陳秀雲、佘陳月娥、謝楊金霞、陳柯秀玉，並由歡雅里李邱麗花代表鹽水區獲選台南市慈暉媽媽。

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鹽水表揚模範母親以「母愛映月，月津傳情」為主題，慈暉媽媽們在家人陪伴下走紅地毯，接受現場的掌聲致敬，媽媽像明星般受到歡呼，心情愉快，鹽水區長陳文琪並親自為每位媽媽繫上象徵祝福的「花卉絲巾」，致贈由專業花藝師精心設計的「鶴彩」花束，花姿典雅、寓意吉祥，象徵對母親的讚頌。

公所邀請新營沈秀蓁箏樂坊帶來精彩演出，訴說著兒女對母親的感謝之意，另贈送的母親節禮品3M天絲涼感節能被，讓媽媽們蓋起來舒服，安排也都很貼心。

陳文琪說，表揚活動傳遞對母親最大的感謝與祝福，今天各里模範母親閃耀動人，家屬喜悅的心情溢於言表，有的則感動落淚，公所將持續打造一個溫暖、包容、充滿愛的「幸福鹽水」，提醒母親在奉獻工作與家庭外，要好好愛自己，家人並要及時行孝。

鹽水區13位慈暉媽媽獲表揚。（公所提供）

鹽水區長陳文琪（前中）親自為每位慈暉媽媽繫上象徵祝福的「花卉絲巾」。（公所提供）

鹽水慈暉媽媽們在家人陪伴下走紅地毯，像明星般受到歡呼。（公所提供）

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