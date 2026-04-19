高鐵延伸屏東土方運輸恐衝擊交通？ 鐵道局：分流運輸減少影響

高鐵延伸屏東開工後，將產生大量土方需處置，引起地方擔憂。（資料照）

高鐵延伸屏東案日前在高雄舉辦環境影響評估說明會，近期國民黨高雄市議員黃香菽關切相關計畫，並提到民眾擔憂影響車站旁的大都更案。交通部鐵道局表示，了解地方對道路壅塞與大型車增加的疑慮，會完整評估相關影響，並透過分期分區調度、運輸分流及全程監測等措施，降低周邊影響。

交通部鐵道局副局長呂新喜說明，高鐵延伸屏東計畫包含潛盾段、明挖地下段及高架段，各自有不同之出土尖峰時期，施工期間的土方運輸會依據施工階段，依工區、工項及期程，精準預估各階段挖填量，採行分期分區平衡及多元去化分流方案，避免重型車輛過於集中。

請繼續往下閱讀...

呂新喜指出，部分土方將支援本計畫屏東六塊厝高鐵站區及基地填方，其餘土方則分別運送至仁武、高雄港、潮州等土資場，分散運輸路線，降低單一路廊負擔，交通管理方面則配合各工項出土時程進行錯峰彈性調整，避開道路交通尖峰時段，減輕周邊道路壓力。

施工期間的空氣品質影響方面，呂新喜表示，將對揚塵及懸浮微粒（PM10、PM2.5）進行量化評估，並採取車輛覆蓋、出入口洗車、道路清掃等措施；載運具粉塵逸散性之工程材料、土方等之車輛，亦須使用密閉式貨廂，或以防塵布、防塵網緊密覆蓋貨廂，貨廂並要求具備防止載運物料滴落污水、污泥之功能或設施，以降低對沿線環境負擔。

鐵道局指出，後續將與地方政府、警察及公路單位建立協調機制，視實際情形即時調整改善。施工前亦會提出包含運輸路線規劃、尖峰時段管制、車次調度、行車安全管理及道路清潔維護等完整交通維持計畫，且在施工期間持續監測道路交通狀況，工程會在兼顧建設與民眾需求下，審慎辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法