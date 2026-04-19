長榮航新機陸續交付！孫嘉明：4大新航點評估中 印度、芬蘭入列

長榮航空維也納航線開航35週年，總經孫嘉明在維也納舉辦媒體茶敘。（記者黃宜靜攝）

長榮航空今年6月26日起開闢桃園─美國首府華盛頓直飛航線，長榮航空總經理孫嘉明表示，新機陸續交付中，目前歐洲線的西班牙巴塞隆納、芬蘭赫爾辛基、土耳其伊斯坦堡，以及美國波士頓、亞洲印度等航點都在評估中。

長榮航空維也納航線開航35週年，並於維也納舉辦媒體茶敘。因應市場需求，以及航線規劃，孫嘉明表示，長榮航空預定24架空巴A350-1000廣體客機，預計明年第4季陸續交機；另外預計2029年起引進18架A321neo窄體客機；另外今年已增加1架波音787、預計下半年還會再交付1架，作為客轉貨的班機，預計到了2033年14架飛機才能交付完成。

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至於新飛機未來規劃？孫嘉明表示，預計交付的A350-1000廣體客機，預估會放在美國航線，尤其是東岸，由於該地冬季受頂風影響，飛時拉長、且須限載，導致載客量降低，若能改用A350-1000廣體客機載客能大幅改善該情形。

針對長榮航空新航點布局，孫嘉明表示，除了評估歐洲線的西班牙巴塞隆納、芬蘭赫爾辛基，以及之前曾經飛過的土耳其伊斯坦堡外，美國波士頓、亞洲印度等地也列入考慮中。

孫嘉明說明，其中依照航權分配，若要飛印度，預估是分配到德里，長榮航空主要鎖定印度經台灣到北美的族群，如留學生、高科技業商務客等；至於芬蘭赫爾辛基部分，受到俄烏戰爭影響，無法飛越俄羅斯領空，因此也需待後續戰爭結束後，才有機會飛，所需時間甚至比飛到西歐還短。。

交通部運研所分析，美東市場則還有提升空間，像是華盛頓及波士頓都是潛力航點；孫嘉明也指出，其中華盛頓將於6月26日開航，但由於目前交機延誤，今年已擠出華盛頓，波士頓要待新飛機交付後才能有機會開航，且開航也一定要等到至少3架飛機、機組人員須從短程線訓練，才有機會規劃。

孫嘉明也說，5月20日起由高雄出發飛往日本成田、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由空中巴士A330-300廣體客機執飛，此外高雄-首爾航線也將於4月30日起安排深受旅客喜愛的Hello Kitty A321彩繪機「粉萌機」飛航，回應南部旅客期待及南部市場中長期佈局考量。

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