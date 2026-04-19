回來也有！ 大甲媽遶境過彰化 環保局3招讓行腳更環保

信徒跟隨大甲媽遶境進香，環保局提醒隨手做環保，落實垃圾分類，讓行腳也能很環保。（民眾提供）

一年一度、被Discovery譽為世界三大宗教慶典之一的大甲媽祖遶境進香活動，今（19日）天進入第2天，白天鑾轎在南彰化地區，傍晚將離開彰化縣，預計今晚駐駕雲林西螺福興宮。

鑾轎每年行經彰化，總吸引無數信眾跟隨，熱鬧之餘也帶來垃圾量暴增問題，彰化縣環保局提醒信眾，要記得隨手做好資源回收、垃圾減量，以及生熟廚餘分類，用行動愛護我們的生活環境，讓行腳也可以很環保。

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配合鑾轎將於本週四（23日）、週五（24日）再度進入彰化縣，環保局繼續在進香隊伍經過路線與宮廟設置「資源循環宣導區」與擺攤宣導。23日上午9點埤頭鄉合興宮、下午1點北斗鎮奠安宮；24日上午8點員林市福寧宮、下午2點彰化市天后宮。

鄉鎮市公所跟進環保局設攤宣導，23日上午9點北斗鎮公所清潔隊部、埤頭鄉公所清潔隊部，24日上午9點大村鄉公所清潔隊在大村鄉鴻晟汽車、花壇鄉公所清潔隊部。

由於人潮實在太多了，環保局也在沿線宮廟設置回收區與環保餐具清洗站，並導入智慧化自動資源回收機，除了彰化南瑤宮只在大甲媽遶境才有，其他4處成為常態地點，包含花壇鄉白沙坑文德宮、員林市大北門福營宮、永靖永安宮、北斗鎮公所。

相關地點可上環保局架設的媽祖淨零電子地圖查詢。

大甲媽遶境今天第2天，彰化人熱情迎鑾轎，準備豐盛美食接待香客。（民眾提供）

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