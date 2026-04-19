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    翡水救急台電討耗水費！翡管局：攔河堰蓄水容量小 放水量大溢流浪費

    2026/04/19 14:20 記者董冠怡／台北報導
    翡翠水庫支援台電發電擬加收「每度／噸水」3元的耗水補償費，雙方爭執不下協商未果。（圖由翡管局提供）

    翡翠水庫支援台電發電擬加收「每度／噸水」3元的耗水補償費，雙方爭執不下協商未果。（圖由翡管局提供）

    翡翠水庫支援台電發電擬加收「每度／噸水」3元的耗水補償費，雙方爭執不下協商未果。台電主張，翡水發電尾水蓄存於下游壩堰可供民生使用，也有地方民代指稱水力發電完的水是到下游直潭堰取水站，並無浪費。台北翡翠水庫管理局長林裕益今表示「此類緊急排水將浪費大量水資源！」，攔河堰或取水堰蓄水的容量很小，水庫額外支援台電放水量龐大，仍會「溢流」排入下游河川大海，因此參考監察院查核意見，開徵耗水費，籲請建立合理耗水補償機制。

    林裕益表示，每當緊急支援台電臨時調度發電，水庫就得在短時間內放出遠超民生用水需求的水量，以1座國際標準泳池水量2500噸來看，水力發電放水每秒80立方公尺，換算下來，每小時必須耗水28.8萬噸，救急1小時發電，相當於耗掉115座國際標準泳池的水量。

    他舉去年台電林口火力電廠機組故障的例子，翡水支援台電「救急」每天2小時、2天共4小時，總計耗水115萬2000立方公尺，相當於460座國際標準泳池的水量、400萬人口1天生活用水或153萬戶家庭1天用水量。

    然而，「下游沒有足以儲存巨量排水的設施」。林裕益指出，攔河堰或取水堰蓄水的容量很小，平時攔蓄水大多趨於蓄滿水位，不足以攔截水庫的放水量。水庫額外支援台電放水量龐大，勢必會溢流、白白排入下游河川與大海，造成珍貴民生水資源浪費。

    翡水局補充，研擬的耗水補償契約草案，每立方公尺3元計費，是參據經濟部耗水徵收辦法規定的標準擬訂，雙方可以協調議定，但經協商，台電堅持不予補償。另再次強調，為維護大台北地區600萬人的民生用水，針對台電內部發電機組故障，申請翡翠水力發電緊急支援調度，需耗損龐大水量，籲請建立合理的耗水補償機制。

    水庫額外支援台電放水量龐大，都還是會「溢流」排入下游河川大海。（圖由翡管局提供）

    水庫額外支援台電放水量龐大，都還是會「溢流」排入下游河川大海。（圖由翡管局提供）

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